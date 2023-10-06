سؤال هذه الأيام …هل يشيع وهبي “الزنا” بالفنادق ؟

2023-10-06 / 19:44
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هبة بريس _ عبد الله عياش

خرج وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتصريح صادم حول الحريات الفردية، بعد أفصاحه عن رغبته في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج،

وهبي يومه الأربعاء 04 أكتوبر 2023 قال، في لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدَّمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان، “لا يمكن أن أسال مواطنة تملك البطاقة الوطنية وفي مستوى المسؤولية لماذا تريد أن تدخل إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة”، واعتبر وزير العدل أن هذه “جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون”، مضيفا: “كما أن الرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويكتري شقة في المدينة حيث يسكن، يجب أن تعامل المرأة بالمثل”.

وفي نفس الاتجاه قال وهبي : “كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤوليْن وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول الى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”، معتبرا أن هذه الممارسة تعني “أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة”.

تصريحات وهبي أعلاه افرزت سؤالا ظل يتكرر هذه الايام في كل النقاشات ويتمحور حول رغبة الوزير في إشاعة الزنا بالفنادق التي ستتحول بدون شك إلى اوكار للفساد والزنا وهو ما يتعارض مع دستور المملكة الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة اسلامية

السؤال الذي سمعناه في اكثر محطة وهو القائل ..هل يريد وهبي إشاعة الزنا بالفنادق يقابله أكثر من رأي غير أن الإجماع يصب في أن وهبي يطارد الرضائية ويحاول حمايتها دون ان يلتفت إلى النتائج السلبية المتوقعة .

وفي كل جواب جواب عن نفس السؤال ..يعم الإستياء من تصريحات وهبي الخطيرة المتناقضة مع الأعراف الإجتماعية للمغاربة فيما يسجل البعض بارتياح كبير أن هذا الدفع لن يكون محط اجماع لكونه استباحة أولية لما حرم الله ..

ولا يكاد ينتهي اي نقاش حتى يقر البعض أن وهبي يحاول نشر الفساد باسم الحداثة التي إن جرى تنزيلها بهذا الشكل على أرض الواقع سيزداد الوضع الأخلاقي تدهورا وسيكون المغاربة على موعد مع ” الميوعة والرخص ” في ابشع صورهما

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