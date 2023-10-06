إشادة فلسطينية بالمواقف الراسخة للملك تجاه القضية الفلسطينية

2023-10-06 / 19:07
12
هبة بريس _ الرباط

أشاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، يوم الجمعة بالرباط، بالمواقف الثابتة والراسخة للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجاه القضية الفلسطينية.

وقال الشيخ، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، إن ” الموقف المغربي بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مُثمّن ومُقّدر من جانب القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس” .

وأبرز، في السياق ذاته، أن المكانة الإقليمية والدولية للمغرب تجعله فاعلا مؤثرا في كل التطورات السياسية في المنطقة، مضيفا أن المملكة ” بكل مقدراتها وإمكانياتها تضطلع بدور مهم جدا في ترسيخ الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في كل المنتديات وعبر كل المنصات الإقليمية والدولية “.

من جهة أخرى، أكد المسؤول الفلسطيني على ضرورة عقد مشاورات مكثفة من أجل بلورة موقف عربي موحد بهدف تدعيم وتكريس الدور العربي بخصوص موضوع الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، منوها بإجراء اتصالات في هذا الاتجاه مع عدة أطراف عربية.

وبعدما أكد على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين المغرب وفلسطين، ذكر الشيخ أن المباحثات همت تعزيز الجوانب الاقتصادية والسياسية والسياحية، وغيرها، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات بين الوزراء من الجانبين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلال لقائه مع أخنوش: ميلونشون يعرب عن إعجابه بطريقة تدبير المغرب لزلزال الحوز

خلال لقائه مع أخنوش: ميلونشون يعرب عن إعجابه بطريقة…

2023-10-06 / 21:29
Photo of الاتحاد الإفريقي: إشادة بالدور الذي يلعبه مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية

الاتحاد الإفريقي: إشادة بالدور الذي يلعبه مسلسل الرباط للدول…

2023-10-06 / 21:03
Photo of بوريطة : المغرب فاعل في إقامة السلام الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني

بوريطة : المغرب فاعل في إقامة السلام الذي يضمن…

2023-10-06 / 19:50
Photo of إشادة بجهود المغرب المتواصلة لإنجاح المصالحة بين الليبيين

إشادة بجهود المغرب المتواصلة لإنجاح المصالحة بين الليبيين

2023-10-06 / 17:45
Photo of رئيس جماعة العيون يستقبل إعلامي جزائري.. والأخير يعبر عن انبهاره بالمشاريع التنموية بالمدينة

رئيس جماعة العيون يستقبل إعلامي جزائري.. والأخير يعبر عن…

2023-10-06 / 15:37
Photo of تنديد أمام الأمم المتحدة.. مخيمات تندوف “بؤرة” لتجنيد الأطفال

تنديد أمام الأمم المتحدة.. مخيمات تندوف “بؤرة” لتجنيد الأطفال

2023-10-06 / 10:39
Photo of الملك يعزي أسرة الراحل الصحافي جون-بيير الكباش

الملك يعزي أسرة الراحل الصحافي جون-بيير الكباش

2023-10-05 / 21:29
Photo of “نيويورك”.. تسليط الضوء على دينامية التنمية في الصحراء المغربية

“نيويورك”.. تسليط الضوء على دينامية التنمية في الصحراء المغربية

2023-10-05 / 18:09
Photo of المغرب ينظم مونديال 2030.. موريتانيا:”تلقينا الخبر بسعادة بالغة”

المغرب ينظم مونديال 2030.. موريتانيا:”تلقينا الخبر بسعادة بالغة”

2023-10-05 / 17:58
Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وكالة تنمية…

2023-10-05 / 17:04

‫12 تعليقات

  1. الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس دائما في خدمة القضية الفلسطينية العادلة..

  2. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولاتنصر علينا الله أكبر واحفظ الشعب الفلسطيني الشقيق..

  3. المغرب يدافع عن القدس لانها مكان مقدس عند المسلمين و فلسطين قضية تشغل كل الدول ..

  5. الحمد لله المغرب دولة التضامن و التعاون تسعى في الأمن و السلام و نبذ الحروب ..

  6. اللهم انصر اخواننا في فلسطين و قويهم فلا ناصر لهم من غيرك اللهم عجزوا وضعفت حيلتهم اللهم ثبت أقدامهم ..

  8. قال تعالى ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ ..

  10. اللهم احفظ ملكنا المحبوب من كل مكروه ونصره بنصرك وعزتك وبارك في عمره يارب العالمين ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق