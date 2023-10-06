إشادة فلسطينية بالمواقف الراسخة للملك تجاه القضية الفلسطينية
أشاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، يوم الجمعة بالرباط، بالمواقف الثابتة والراسخة للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجاه القضية الفلسطينية.
وقال الشيخ، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، إن ” الموقف المغربي بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مُثمّن ومُقّدر من جانب القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس” .
وأبرز، في السياق ذاته، أن المكانة الإقليمية والدولية للمغرب تجعله فاعلا مؤثرا في كل التطورات السياسية في المنطقة، مضيفا أن المملكة ” بكل مقدراتها وإمكانياتها تضطلع بدور مهم جدا في ترسيخ الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في كل المنتديات وعبر كل المنصات الإقليمية والدولية “.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الفلسطيني على ضرورة عقد مشاورات مكثفة من أجل بلورة موقف عربي موحد بهدف تدعيم وتكريس الدور العربي بخصوص موضوع الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، منوها بإجراء اتصالات في هذا الاتجاه مع عدة أطراف عربية.
وبعدما أكد على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين المغرب وفلسطين، ذكر الشيخ أن المباحثات همت تعزيز الجوانب الاقتصادية والسياسية والسياحية، وغيرها، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات بين الوزراء من الجانبين.
12 تعليقات
الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس دائما في خدمة القضية الفلسطينية العادلة..
اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولاتنصر علينا الله أكبر واحفظ الشعب الفلسطيني الشقيق..
المغرب يدافع عن القدس لانها مكان مقدس عند المسلمين و فلسطين قضية تشغل كل الدول ..
اللهم احفظ ملكنا العزيز وانصره نصرا عزيزا..
الحمد لله المغرب دولة التضامن و التعاون تسعى في الأمن و السلام و نبذ الحروب ..
اللهم انصر اخواننا في فلسطين و قويهم فلا ناصر لهم من غيرك اللهم عجزوا وضعفت حيلتهم اللهم ثبت أقدامهم ..
أهالي فلسطين يحتاجون إلى مواقف الرجال ونقول لهم المغرب دائما معكم..
قال تعالى ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ ..
القضية الفلسطينية العادلة تشغل كل العرب ..
اللهم احفظ ملكنا المحبوب من كل مكروه ونصره بنصرك وعزتك وبارك في عمره يارب العالمين ..
اللهم بارك لنا في عمره ومتعه بالصحتة والعافية يارب العالمين..
اللهم صل وسلم على نبينا محمد