إشادة فلسطينية بالمواقف الراسخة للملك تجاه القضية الفلسطينية

هبة بريس _ الرباط

أشاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، يوم الجمعة بالرباط، بالمواقف الثابتة والراسخة للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجاه القضية الفلسطينية.

وقال الشيخ، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، إن ” الموقف المغربي بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مُثمّن ومُقّدر من جانب القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس” .

وأبرز، في السياق ذاته، أن المكانة الإقليمية والدولية للمغرب تجعله فاعلا مؤثرا في كل التطورات السياسية في المنطقة، مضيفا أن المملكة ” بكل مقدراتها وإمكانياتها تضطلع بدور مهم جدا في ترسيخ الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في كل المنتديات وعبر كل المنصات الإقليمية والدولية “.

من جهة أخرى، أكد المسؤول الفلسطيني على ضرورة عقد مشاورات مكثفة من أجل بلورة موقف عربي موحد بهدف تدعيم وتكريس الدور العربي بخصوص موضوع الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، منوها بإجراء اتصالات في هذا الاتجاه مع عدة أطراف عربية.

وبعدما أكد على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين المغرب وفلسطين، ذكر الشيخ أن المباحثات همت تعزيز الجوانب الاقتصادية والسياسية والسياحية، وغيرها، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات بين الوزراء من الجانبين.

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