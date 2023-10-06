الرباط تستعيد من واشنطن آثارا تعود لـ “250 مليون سنة”-

2023-10-06 / 18:53
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هبة بريس _ الرباط

أعلن المغرب استعادة 3 آثار لحيوانات، بينها جمجمة ديناصور، يعود تاريخها لأكثر من 250 مليون سنة من الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، على صفحته بفيسبوك، الخميس، “استعادة 3 حفريات أثرية يعود تاريخها لأكثر من 250 مليون سنة خلال المؤتمر المغربي الأمريكي حول الممتلكات الثقافية”.

وتتعلق الآثار الثلاثة بجمجمة كاملة لديناصور من منطقة واد زم (شمال)، والجزء الأمامي للفكين العلويين الأيسر والأيمن لحوت باسيلوسور من مدينة خريبكة (شمال)، وفقرات رقبة يفترض أنها تعود لحوت الساجاستس، تم عرضها خلال اللقاء.
وأوضح بنسعيد أنه “أشرف على اختتام فعاليات هذا المؤتمر(دام يوما واحد) حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالرباط بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب “بونيت تالوار”.

ولفت إلى أن “تالوار قام بإعادة ثلاث حفريات إلى الحكومة المغربية تم الحصول عليها من قبل مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين، وهي ثلاثة عناصر قيمة من التراث المغربي، بقايا أحافير ثلاث أنواع مختلفة، يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 250 مليون سنة”.

وأكد بنسعيد على ضرورة “تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من أجل تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية”.

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