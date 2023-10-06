“الرداءة في الإخراج” أو تمرير “شراء أيام السجن”عبر الأغلبية البرلمانية

هبة بريس _ الرباط

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء، على شراء العقوبة السجنية، في واقعة مثيرة للجدل.

وتمت المصادقة على قانون شراء “عقوبة السجن، الوارد في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، بموافقة 18 نائبا مقابل 8 آخرين معارضين

حول الموضوع سجلت ربيعة بوجة عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مقاربة تعاطي الحكومة مع هذا المشروع تجزيئية بئيسة، واعتبرت أن هذه المقاربة “النشاز” في التعاطي مع مجموعة القانون الجنائي مقاربة خاطئة جملة وتفصيلا.

وأشارت بوجة إلى أنه سبق لوزير العدل وهبي أن أكد خلال مناقشة الجزء الثاني لقانون المالية لسنة 2022، أنه لن يجزئ مجموعة القانون الجنائي وسيقدمها للبرلمان وفق تصور شمولي متكامل، غير أن ما من ذلك وقع إذ يتم اليوم مناقشة المشروع بشكل تجزيئي.

وحول مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أمس الأربعاء، على تعديل مثير يخص إضافة الغرامة المالية أو ما يُعرف بـ”شراء أيام السجن” إلى صنف العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، قالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن ما تقوم به هذه الحكومة اليوم هو “ضحك على ذقون المغاربة ومسرحية رديئة الإخراج، خاصة وأنه سبق لمجلس الحكومة أن رفض هذه النقطة، وصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة دون عقوبة “شراء أيام السجن”، وتأتي اليوم أحزاب الأغلبية ذاتها لإعادة إحيائها من خلال التقدم بتعديل”، قبل أن تضيف أنه في الوقت الذي انشغل فيه المغاربة بالزلزال ومدونة الأسرة والنظام الأساسي للتعليم يتم تمرير مثل هذه القوانين، حتى لا يستطيع المواطن تتبع ما يقع”.

وفي السياق ذاته، اعتبرت بوجة ، أن شروط الغرامة اليومية أو شراء أيام السجن لم تنضج بعد وليست واضحة، مشددة على أن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع، ويجب أن تراعى فيه حقوق الضحايا وشروط المحاكمة العادلة والمساواة وجبر الضرر للمتضررين من الضحايا

وأوضحت بوجة، أن الغرامة المالية من حيث المبدأ “يمكن إذا تم تقنينها، ووضع ضوابط تضمن تكافؤ الفرص ولا تجعل الاستفادة مقصورة على الأثرياء.. فمبدئيا لسنا ضدها ولكن اليوم ما هي الضمانات الكفيلة التي تجعل هذه المحاكمة فيها شروط المحاكمة العادلة، وتضمن تكافؤ الفرص بين الجناة، وتجبر ضرر الضحايا”، وبالتالي سنصير أما واقع “خمس نجوم” لمن يملك القدرة على الأداء والسجن للفقراء فقظ_ تقول بوجة للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية _

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