طفل - سبايدر مان
طفل - سبايدر مان

طفل أراد التحول لـ “سبايدر مان” فحدث مالم يكن يتوقعه

2023-10-06 / 16:30
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اقترب طفل صغير من عنكبوت أسود خطير سعيا منه لأن يصبح “سبايدر مان”، ليرد الأخير بـ”لسعة” حادة أدخلت الصبي إلى المستشفى في بوليفيا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطفل كان يلعب بالقرب من منزله الذي يقع على ضفاف نهر قريب، وعندما قلب أحد الصخور شاهد العنكبوت الأسود السام فأمسك به ووضعه على يده.

ورد العنكبوت على تصرف الطفل المفاجئ بلسعة من أرجله السامة، ليدخله إلى مستشفى بعد معاناته من أعراض استمرت 3 ساعات، مثل آلام متفرقة بالجسم وتشنجات عضلية شديدة.

وتوجهت الأم بالطفل في البداية، إلى مركز صحي في بلدة مجاورة، لكن الأطباء أحالوا الحالة إلى المستشفى كونها “حالة طبية طارئة”.

ونقلت وسائل الإعلام عن الأم قولها إن ابنها “من كبار المعجبين بشخصية سبايدر مان”، مشددة على كونها لم تتخيل أنه سيقدم على فعل شيء خطير للغاية كهذا.

واستقرت حالة الطفل بعد أخذ العقار المناسب لنوع العنكبوت الذي لدغه، لكن في بعض الحالات تؤدي لدغات أنواع معينة من العناكب إلى وفيات ناجمة عن الاضطراب الشديد في الإشارات العصبية في الجسم.

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