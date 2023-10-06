رئيس جماعة العيون يستقبل إعلامي جزائري.. والأخير يعبر عن انبهاره بالمشاريع التنموية بالمدينة

هبة بريس

استقبل السيد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، صباح اليوم الجمعة 6 اكتوبر 2023، الكاتب والإعلامي الجزائري، أنور مالك، رفقة المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بمقر القصر الجماعي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة الاعلامي الجزائري، أنور مالك لمدينة العيون، للوقوف عن كثب على التنمية والتطور الذي تعيشه عاصمة الاقاليم الجنوبية للمملكة والمجهودات المبذولة من طرف أجهزة الدولة ومجالسها المنتخبة للرقي بهذه الربوع العزيزة على قلوب كل المغاربة.

وقد قدم رئيس جماعة العيون خلال هذا اللقاء، عرضا شامل المعالم وبالأرقام حول تاريخ مدينة العيون وكذا المؤهلات والمشاريع التنموية التي تزخر بها المدينة على كافة المستويات وفي جميع المجالات.

وعبر الاعلامي الجزائري، أنور مالك، عن انبهاره من كم المشاريع الرياضية والترفيهية المفتوحة في وجه المواطنين بالمجان، والاستراتيجيات المتطورة التي تعتمدها المملكة المغربية عموما، وجماعة العيون خصوصا لمحاربة الهشاشة من خلال المشاريع المبتكرة الذي تم تشييدها والتي تفقدها خلال جولته الميدانية، مشيراً الى النموذج المشرق الذي سجلته جهة العيون الساقية الحمراء في التطوع ومساعدة المتضررين من آثار الزلزال.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة للوفد للإطلاع عن قرب على أجواء الأمن والاستقرار الذي يسود هذه الربوع من المملكة، وكذا التعرف على دور واختصاص المجلس الجماعي في تدبير الشأن المحلي والمجهودات المبذولة من طرف المملكة المغربية لتعزيز البنيات التحتية الأساسية بالمدينة، والإجراءات التي اتخذتها لتسريع وتيرة التنمية بها من خلال البرامج التنموية للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقد عبر كل من الكاتب والاعلامي الجزائري انور مالك والمصطفى بنعلي، الامين العام لحزب جبهة القوى الديموقراطية، في ختام اللقاء على تثمينهم لمجهودات ومبادرات المملكة المغربية في تنمية هذه الربوع وكذا المجلس الجماعي وما تم تحقيقه من تطور وتنمية خلال السنوات القليلة الماضية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1