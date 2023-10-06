حجز حوالي 40 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، بتعاون مع عناصر الأمن الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من حجز 39.4 كلغ من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك والأمن قامت ، في عملية مشتركة ، بإخضاع سيارة خفيفة ذات ترقيم أجنبي لتفتيش دقيق أفضى إلى العثور على هذه الكمية من المخدرات على شكل صفائح مدسوسة بعناية في أجزاء مختلفة من هيكل العربة ، لاسيما بالأبواب وأسفل المقاعد.

وتمت إحالة سائق السيارة الحامل للجنسية البلغارية على الشرطة القضائية لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم حجز السيارة الحاملة للوحات ترقيم فرنسية وكمية المخدرات من طرف الجمارك لفائدة البحث.

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