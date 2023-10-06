الكيلو بـ 2500 درهم.. تعرف على أغلى قهوة في العالم

يحرص الملايين حول العالم على تناول فنجان من القهوة صباح كل يوم، ولكن هذا الحب الجارف قد يستحق التوقف قليلا بعد معرفة قصة طائر نادر ودور فضلاته بإنتاج قهوة غالية الثمن.

وفي التفاصيل، يحرص طائر الجاكو في موطنه بغابات شرقي البرازيل المطلة على شواطئ المحيط الأطلسي، على انتقاء حبوب البن والقهوة من على أشجارها ويختار أفضلها الناضجة والسليمة غير المصابة، ويتغذى على قشرها فقط.

ولا تتوقف العملية عند هذا الحد فحسب، بل يخرج لب هذه القشور مع روثه نكهة ورائحة “لا تحتوي عليها أنواع القهوة الأخرى”، ومن ثم يلتقط المزارعون الحبات للغسيل والتجفيف والتحميص ثم الطحن، وصولا لـ “قهوة استثنائية”.

كانت صناعة القهوة من روث طائر الجاكو قد بدأت في عام 2000، في إحدى قرى ولاية إسبيريتو سانتو التي تقع على ضفة نهر ريو دوسي، حيث يعيش هذا الطائر الذي يشبه الدجاج شكلا وحجما ويتكاثر كذلك.

ويعادل حجم إنتاج القهوة من روث طائر الجاكو 300 كيلوغراما في السنة كلها، لذلك تحظر السلطات المحلية صيده أو تربيته في الأسر.

ويصل سعر الكيلو من هذه القهوة نحو 230 دولارا، وبسعر أعلى عندما يُصدَّر إلى الخارج، إذ يُوَزَّع في متاجر كثير في مختلف أنحاء العالم بينها “هارودز” البريطانية، وتعادل تكلفة إنتاجها ضعف تكلفة إنتاج القهوة بالطرق العادية 30 مرة.

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