منصة “إكس” تخفي عناوين المقالات الصحافية

2023-10-06 / 14:16
5
هبة بريس - وكالات

أصبحت الروابط والمقالات الصحافية المنشورة على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) تظهر الآن فقط على شكل صورة، دون عنوان أو وصف، في خطوة بررها مالك المنصة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بأسباب “جمالية”.

هذا التغيير في واجهة الخدمة، الذي أصبح عامًّا لدى جميع المشتركين بين يومي الثلاثاء والأربعاء، رصدته وسائل إعلامية خلال مرحلة تجريبية في منتصف غشت.

وكان إيلون ماسك قال حينها إن “هذا الأمر يأتي مني مباشرة. سيتم تحسين جماليات (الشبكة الاجتماعية) بشكل كبير”.

وعندما يقوم المستخدم بمشاركة مقال صحافي، فإن اسم الوسائط التي نشرته فقط يظل يظهر في الزاوية اليسرى السفلية من الصورة التوضيحية، والنقر على الصورة يسمح بالوصول إلى المحتوى.

ويحاول إيلون ماسك، الذي اشترى شبكة التواصل الاجتماعي العام الماضي، وقف الانخفاض في إيرادات الإعلانات من خلال تشجيع المستخدمين على تمضية المزيد من الوقت على المنصة، وبالتالي مشاركة روابط خارجية أقل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا تسحب 400 جندي من النيجر

فرنسا تسحب 400 جندي من النيجر

2023-10-06 / 12:38
Photo of الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام

الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام

2023-10-06 / 10:51
Photo of قاض تونسي يأمر بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر

قاض تونسي يأمر بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر

2023-10-05 / 22:30
Photo of “تبون” يعلن الخسارة ويؤكد إغلاق ملف الانضمام إلى “بريكس”

“تبون” يعلن الخسارة ويؤكد إغلاق ملف الانضمام إلى “بريكس”

2023-10-05 / 19:29
Photo of وزير الصحة الجزائري: بق الفراش لن يدخل بلادنا لأن عائلاتنا نظيفة

وزير الصحة الجزائري: بق الفراش لن يدخل بلادنا لأن…

2023-10-05 / 17:44
Photo of فرنسا: انسحاب قواتنا من النيجر سيبدأ هذا الأسبوع

فرنسا: انسحاب قواتنا من النيجر سيبدأ هذا الأسبوع

2023-10-05 / 09:48
Photo of ترامب: هدفي العودة لرئاسة البلاد وليس رئاسة مجلس النواب

ترامب: هدفي العودة لرئاسة البلاد وليس رئاسة مجلس النواب

2023-10-04 / 17:55
Photo of رئيس “النواب الأمريكي” المؤقت يطرد بيلوسي من “الكابيتول”

رئيس “النواب الأمريكي” المؤقت يطرد بيلوسي من “الكابيتول”

2023-10-04 / 09:34
Photo of إيطاليا ..قت__ لى في حادث سقوط حافلة من على جسر بالبندقية

إيطاليا ..قت__ لى في حادث سقوط حافلة من على…

2023-10-03 / 23:14
Photo of عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي

عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي

2023-10-03 / 22:52

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق