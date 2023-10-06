اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تدعم السعودية في تنظيم مونديال 2034

2023-10-06 / 14:06
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هبة بريس

عبرت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية عن التزامها التام بتعبئة جميع مواردها من أجل دعم والمساهمة في رغبة المملكة العربية السعودية الشقيقة في الترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034.

وأوضح بلاغ للجنة الوطنية الأولمبية المغربية أنها ستدعم بكل قوة الملف السعودي في جميع الهيئات والمحافل الرياضية الدولية التي تشارك فيها.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن هذه المبادرة تندرج في سياق الدعم التام للمملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لرغبة المملكة العربية السعودية الشقيقة في الترشح.

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‫9 تعليقات

  2. كلنا معا السعودية وكلنا مع الدول العربية الاسلامية في تنديمها لكأس العالم الدول العربية الاسلامية لهم الكتير من العطاء الجدي في ميدان كرة القدم

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