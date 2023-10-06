اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تدعم السعودية في تنظيم مونديال 2034

هبة بريس

عبرت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية عن التزامها التام بتعبئة جميع مواردها من أجل دعم والمساهمة في رغبة المملكة العربية السعودية الشقيقة في الترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034.

وأوضح بلاغ للجنة الوطنية الأولمبية المغربية أنها ستدعم بكل قوة الملف السعودي في جميع الهيئات والمحافل الرياضية الدولية التي تشارك فيها.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن هذه المبادرة تندرج في سياق الدعم التام للمملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لرغبة المملكة العربية السعودية الشقيقة في الترشح.

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