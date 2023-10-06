مونديال 2030.. مصر تهنئ المغرب: “واثقون في قدرة الأشقاء المغاربة”

2023-10-06 / 13:13
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هبة بريس

وجهت مصر خالص التهاني للمملكة المغربية بمناسبة فوزها باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، كثاني دولة عربية تستضيف هذا الحدث الدولي الهام.

وأعربت دولة مصر عن ثقتها في قدرة الأشقاء بالمغرب على تنظيم البطولة، وتمنياتها للمملكة المغربية وشعبها الشقيق بالتوفيق والنجاح ودوام الرفعة والازدهار.

كما هنأت مصر دولتي إسبانيا والبرتغال الصديقتين على فوزهما مع المغرب باستضافة ذات البطولة، متمنية لهما خالص النجاح والتوفيق في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي

في سياق آخر، وجهت مصر التهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة إعلانها النية للترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2034.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تمنياتها للمملكة والشعب السعودي الشقيق بدوام التوفيق والترقي.

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‫4 تعليقات

  1. تهاني مصر الحبيبة وشعبها الطيب وصلت ولامست قلوب كل المغاربة وما داك بعزيز على الشعب المصري الحبيب الدي نكن له ويكن كل مغربي ومغربية معزة خاصة وود استثناءي، ربي يديم المعروف بين الشعبين الشقيقين وبين مختلف الشعوب العربية.

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