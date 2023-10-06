ضمنها المغرب.. 5 دول عربية في مقدمة أكبر شركاء روسيا في إفريقيا

2023-10-06 / 12:22
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هبة بريس - متابعة

كشفت بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية عن أكبر الشركاء لروسيا بين الدول الإفريقية في القارة السمراء.

وبحسب البيانات التي نقلها موقع “فيدوموستي” عن موقع “إر بي كا” الروسي، ارتفع حجم التجارة مع الدول الإفريقية بنسبة 43.5٪ على مدى ثمانية أشهر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول القارة 15.5 مليار دولار، في الفترة من يناير – أغسطس 2023.

ووفقا للوزارة فإن الدول الخمس الإفريقية الأولى من حيث حجم التبادل التجاري مع روسيا، في الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 هي كالتالي: مصر، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا.

وفي سنة 2022، وصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية إلى 18 مليار دولار، كما سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكد في مقال رأي بعنوان “روسيا – إفريقيا” أنه: يجب توحيد القوى من أجل السلام والتقدم والمستقبل الناجح.

وذكر بوتين ان نمو حجم التجارة بين روسيا والدول الإفريقية في النصف الأول من عام 2023 بلغ 35%، مشيرا إلى أن موسكو لا تزال موردا موثوقا للمواد الغذائية لإفريقيا.

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