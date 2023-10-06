“الفاو”: أسعار السكر بالعالم تصل إلى أعلى مستوياتها

2023-10-06 / 12:01
0
هبة بريس - وكالات

أفادت منظمة الأغذية والزراعة العالمية “فاو”، بأن أسعار السكر العالمية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما في سبتمبر الماضي مع تأثير ظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إنه بينما استقرت أسعار المواد الغذائية العالمية ككل الشهر الماضي، قفز مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 9.8% مقارنة بشهر أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2010.

وترتبط ظاهرة النينيو، وهي نمط مناخي يحدث في المتوسط كل سنتين إلى 7 سنوات، عادة بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي.

وبدأت هذه الظاهرة، التي يمكن أن تستمر ما بين 9 إلى 12 شهرا، في يوليو، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر الآن لمدة شهرين متتاليين بسبب المخاوف المتزايدة بشأن توقعات العرض العالمي الأكثر صرامة في موسم 2023-2024.

وقالت الفاو “إن هذا يعكس بشكل رئيسي التوقعات المبكرة التي تشير إلى انخفاض الإنتاج في منتجي السكر الرئيسيين، تايلاند والهند، بسبب الظروف الجوية الأكثر جفافا من المعتاد المرتبطة بظاهرة النينيو السائدة”.

وأضافت أن “ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية ساهم أيضا في ارتفاع أسعار السكر العالمية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مديرة صندوق النقد الدولي: المغرب يستضيف المجتمع الدولي بـ”روح التضامن والالتزام”

مديرة صندوق النقد الدولي: المغرب يستضيف المجتمع الدولي بـ”روح…

2023-10-06 / 12:53
Photo of ضمنها المغرب.. 5 دول عربية في مقدمة أكبر شركاء روسيا في إفريقيا

ضمنها المغرب.. 5 دول عربية في مقدمة أكبر شركاء…

2023-10-06 / 12:22
Photo of المعهد العالمي لصناديق الادخار و المصارف يختار المغرب لتنظيم مجلسه الدولي

المعهد العالمي لصناديق الادخار و المصارف يختار المغرب لتنظيم…

2023-10-06 / 11:28
Photo of المغرب يحصل على جائزة أحسن تقدم على الصعيد العربي والعالمي في مؤشر التنمية البريدية

المغرب يحصل على جائزة أحسن تقدم على الصعيد العربي…

2023-10-06 / 10:55

إحداث نظام للتعويض عند استيراد 20 مليون قنطار من…

2023-10-05 / 23:43
Photo of اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي…لارام” تضع برنامجا خاصا

اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي…لارام” تضع برنامجا خاصا

2023-10-05 / 21:00
Photo of خبير اقتصادي يعدد المنافع التي سيجنيها المغرب من تنظيم ” المونديال “

خبير اقتصادي يعدد المنافع التي سيجنيها المغرب من تنظيم…

2023-10-05 / 18:58
Photo of الجزولي ..الحكومة تهدف لجعل الاستثمار رافعة قوية لتنمية عادلة

الجزولي ..الحكومة تهدف لجعل الاستثمار رافعة قوية لتنمية عادلة

2023-10-04 / 19:48
Photo of في 6 أشهر.. “إسمنت المغرب” يحقق نتيجة صافية بلغت 451 مليون درهم

في 6 أشهر.. “إسمنت المغرب” يحقق نتيجة صافية بلغت…

2023-10-04 / 15:05
Photo of السيارات الجديدة بالمغرب .. تراجع المبيعات

السيارات الجديدة بالمغرب .. تراجع المبيعات

2023-10-03 / 22:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق