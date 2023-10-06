“الفاو”: أسعار السكر بالعالم تصل إلى أعلى مستوياتها

هبة بريس - وكالات

أفادت منظمة الأغذية والزراعة العالمية “فاو”، بأن أسعار السكر العالمية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما في سبتمبر الماضي مع تأثير ظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إنه بينما استقرت أسعار المواد الغذائية العالمية ككل الشهر الماضي، قفز مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 9.8% مقارنة بشهر أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2010.

وترتبط ظاهرة النينيو، وهي نمط مناخي يحدث في المتوسط كل سنتين إلى 7 سنوات، عادة بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي.

وبدأت هذه الظاهرة، التي يمكن أن تستمر ما بين 9 إلى 12 شهرا، في يوليو، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر الآن لمدة شهرين متتاليين بسبب المخاوف المتزايدة بشأن توقعات العرض العالمي الأكثر صرامة في موسم 2023-2024.

وقالت الفاو “إن هذا يعكس بشكل رئيسي التوقعات المبكرة التي تشير إلى انخفاض الإنتاج في منتجي السكر الرئيسيين، تايلاند والهند، بسبب الظروف الجوية الأكثر جفافا من المعتاد المرتبطة بظاهرة النينيو السائدة”.

وأضافت أن “ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية ساهم أيضا في ارتفاع أسعار السكر العالمية”.

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