رقصات ” الدّراجي” تتمايل : أنا خايف أن يفقد المونديال نكهته
في خرجة أقل ما يقال عنها، بأنها رقصة من ديك مذبوح، أو من رجل فقد سيطرته على نفسه، أو من رجل ضاقت به الأرض بما رحبت، أو من رجل ظل لسنوات يهتف بلسان ” الكابرانات”، دون جدوى ودون تحقيق المراد، ولربما خرج الرجل خاوي الوفاض من هذا النزال وأضحى عبأ ثقيلا على أولي نعمته، فاختار لنفسه من جديد أن يُخاطب الناس عبر صفحته الفايسبوكية من خلال فيديو يقطر فيه الشمع على ” قطر” وتنظيمها للمونديال السابق الذي كان فعلا تنظيما ولا أروع بحسب خبراء ومحللين شرفاء ليس كمثلك ك”بوق مسترزق”، لكن الرجل على مايبدو حاول أن يسبق الأحداث ويسوق لجمهور كرة القدم أن أجواء تلك المونديال لن تتكرر ولن يتذوق بعدها عشاق الكرة المستديرة طعم الفرجة…يا للغرابة!!
ففي الوقت الذي كان على الرجل أن يفرح ويزغرد ويطير فرحا، من اختيار العالم لدولة” المغرب” وهو جنبا لجنب لدول كبيرة بذات حجم اسبانيا والبرتغال، لتكون على رأس الدول المحتضنة لكأس العالم 2030، كبلد عربي ومغاربي وشقيق لأهل الجزائر، اختار الرجل منطق التهويل والتخويف والدعاء بالفشل، حيث قال: ” لا أظن أن يتكرر مونديال قطر الذي نظمته لوحدها….إننا اليوم أمام مونديالات تنظم بأكثر من دولة، وهذا سيفقد هذه التظاهرة العالمية بريقها وطعمها ومصداقيتها”..هكذا قال الرجل..
غريب أمر هذا الرجل، الذي قال: ” أنا خايف من أن يفقد العالم نكهة المونديال التي تذوقها بمونديال قطر”، وكأن الرجل تحول إلى ” مشعود” أو مُنجم يتوقع حسب زعمه مآل الأحداث ومايخفي المستقبل…حجة الرجل هنا في تضاعف عدد المنتخبات المشاركة في المونديالات التي بلغت لربما إلى 48 منتخب أي بحوالي 104 مباراة، وهذا في اعتقاد الدراجي يُعدُّ رقما صعبا على دولة واحدة لتنظيمه مهما كانت قوتها، وبالتالي جعل “الفيفا” تختار منطق التنظيم الثلاثي… حسب زعمه…
لكن في مقابل ذلك، سقط الرجل في فخ ” التناقض”، فكيف لم يُبْدِ تخوفه عندما نظمت قطر المونديال بذات الصيغة الحالية وبذات قوانين الفيفا الجديدة؟؟ وماذا عندك أنت إن أطال لك ربنا في عمرك، وعُيِّنْت كمعلِّق على المباريات…كيف لك في هذه الحالة أن تسمح لك نفسك ومابقي من كرامة لديك أن تنطق ” اسم المغرب” وتتذوق طعم نشيده الوطني.
طبيعي أن يخرج هذا القزم ومعه يخرج وخرج الكثيرون ممن يفكرون مثله عن صمتهم، وهم يرون ويسمعون أن المغرب بات يضرب له ألف حساب اقليميا ودوليا، بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجها وينتهجها الملك محمد السادس حفظه الله، صاحب الأيادي الممدودة، وهو الذي أكد في أكثر من مرة على ضرورة فتح الحدود وتقوية جسور الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين، إلا أن أزلاما وأقزاما مثل هذا ” الدراجي”، لا يريدون لحبل الودِّ أن يمتد، بقدر مايسعون إلى المحافظة على سياسة الوضع الراهن لأنها تخدم أجنداتهم وتنعش جيبوهم من عائدات الغاز والبترول..
31 تعليقات
لاتخف لأنك انسان بليد وغبي.لاتخف لان العالم بأسره لم يستحضر في تصوراته ابدا ، خلال منحه تنظيم تظاهرة كاس العالم ، مرضك وتخلفك واعاقاتك الاخلاقية ازاء شعب المغرب وباقي شعوب العالم لأنه كان يدرك مدى قوة المغرب وجديته وجمال ومبادرات جميع مكوناته. ولتبقى دائما على درب المسخ وفقدان البصيرة.
انه ارد ان يقول ان المنديال بدون نباح الدراجي سيفقد نكهته ونحن نقول انك غير مرحب لك وغير مرغوب لوجودك في قاعات المعلقين الرياضيين وكيفما مرة التظاهرة ستكون احسن بغيابك يامنافق
راه انتم من فقدت لكم النزهة والبوصلة في جميع الاتجاهات تجاه المغرب.العالم يشهد بكل ماحققه المغرب من تنظيمات رياضية وغير رياضية.الا انتم ياصاحب الكالة.المغرب 2025.المغرب 2030. احسن منكم ابيتم ام كرهتم.سير اكتب على بلدك الغير المستقل انها ذاهبة للهاوية.
هدا الندل ما موقعه في مسابقة كأس العالم لكرة القدم حتى يقول هدا الكلام :هل هو مسؤول بالمجلس التنفيذي، هل هو عضو باللجنة المنظمة ، انه وقح وغبي في أقواله.
لا ضير فالرجل }ان كان ابقى لرجولته شيئا} يقتل نفسه رويدا بسمه الذي حقنه به كابرانات فرنسا اولياء نعمته لقد كتلك الافعى التي اذا جرحت تلدغ نفسها مرارا و تكرارا لان كبراءها خدش و بالتالي هذا الشخص مريض نفسي بامتياز كجل حكام و مسؤولي حظيرة الجزائر المغرب يمضي حقبا و الطعراجي يجر اذيال الخيبة وراءه
رجل مسترزق. بعد فشلك وفشلكم في كل شيء كنت ذكيا عندما وجدت كلمتي خايف أن يفقد المونديال نكهته لإقناع وإسكات أولياء نعمتك لأنك فشلت في كل ما اسند إليك من عمل.لكن من أنت أن تخاف على مونديال ؟؟ و من حكمك أن تتذوق نكهته ياااااغبي ويااادولة الجهلاء . أنا أ أ كد لك أنكم تعيشون و ستعيشون أسوأ أيامكم من الآن إلى ما بعد 2030 يا شعب الكذابة المفروحين.اهتم بالداخل نتاعك المشتت والفاشل و الفاسد ومن بعد يمكن تهتم بالخارج
االدراجي طعارجي وامثاله امثال القمامات التي تتلقى يوميا أطنان من الازبال والاوساخ حتى تصبح يوما ما بنفسها في القمامة لا تصلح لشيئ والسؤال المطروح ماذا يظن الإنسان أن يتلقى من القمامات من غير الروائح الكريهة الكريهة وكل ماينطق به الطعارجي مجرد كلها روائح كريهة
صاحب الكالة يجب عل كل المغاربة ان يشتروا،سكرا،ويذهبوا،إلى الجزاءر التعزية اعضم الله،أجرك يا ناكر الخير الرجل اللؤيم،واللءيم،اذا،أكرمته،تمردا بوق شنقريحة الذي، اجلسوه،الجيش،المغربي غلى قرعة كوكا في حرب امكالا حتى خرجت مسارينه، والخطاء،الكبير ان المملكة أطلقت صراحه شنقريحة مول ليكوش،ومن معه،اما المخلوق الدراجي فوجهه،قبيح، يشبه القرد شيءا،ما لان الاشرار يخلق الله وجوههم على حسب أفعالهم ونياتهم،وهؤلاؤ،لانية،لهم ولادين لهم ولا ملة ولو كنت مكانه للجؤت إلى المملكة،الشريفة حتى يعيش،معززا مكرما،ولكن،اختار الاشرار،وسيبعت،مع الاش ار طزززز،عل هؤلاء،الاغبياؤ، والى مزبلة التاريخ يا حكام المرادية الاشرار،والمملكة كبيرة جدا على ماتسمى او الني سمتها فرنسا الخبيثة الجزاءر التي،ليس لها تاريخ يذكر
صورة قرد من قرود جامع الفنا انضر إلى المرايا في واضحة النهار لتتءكد من صورتك القبيحة يا بوق شنقريحة مول ليكوش عاشت المملكة ولاعاش من خانها والصحراء في مغربها إلى يوم يبعثون والشرقية في الطريق لإرجاعها،إلى الوطن الام .
ما يكون بوق الكابرانات حتى نعطيه هذا الزخم وما تكون الجزائر حتى نعطيها هذه الهالة شبه رجل رفع عنه القلم ودويلة عمري أكبر من عمرها
بكل صراحة انا لا أكرهك ولا كن ادعوا لك بالشفاء من الحسد انت ومن يدفعك للكلام على اسيادك.