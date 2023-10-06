مباحثات مغربية سعودية لتسهيل عمليات الحج والعمرة للمغاربة

2023-10-06 / 11:19
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هبة بريس

عقد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بالرباط، جلسة عمل مع وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، توفيق بن فوزان الربيعة، تناولت سبل تسهيل عمليات الحج والعمرة للحجاج المغاربة.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن الطرفين أشادا، بهذه المناسبة، بجودة وتميز روابط الأخوة والتعاون التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات، لاسيما في مجال نقل الحجاج والمعتمرين بين البلدين.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزير السعودي، الذي كان مرفوقا بسفير بلاده بالرباط، عبد الله بن سعد الغريري، وبوفد سعودي رفيع المستوى، استعرض جملة من الإجراءات التي اتخذتها بلاده من أجل تسهيل أداء المغاربة لمناسك الحج والعمرة، ومنها افتتاح مركز “تأشير” في المغرب، الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات، وتقليص مدة الحصول عليها إلى 48 ساعة، وإطلاق خدمة “طريق مكة” التي شملت المغرب منذ السنة الماضية، وجاءت لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من سفر أكثر سلاسة وراحة وأمان.

كما أشار، في السياق ذاته، إلى أن بلاده قامت برفع الطاقة الاستيعابية للرحلات المخصصة لأداء المناسك بالنسبة للحجاج المغاربة خلال موسم حج 2023.

من جهته، أشاد عبد الجليل بالمجهودات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتيسير أداء مناسك الحج والعمرة للحجاج المغاربة، معربا عن استعداد المغرب لتعزيز التعاون بين البلدين لتجويد الخدمات المقدمة لهؤلاء الحجاج، على مستوى الرحلات الجوية والمطارات.

وبحسب المصدر، فقد اتفق الجانبان على تشكيل لجينة تضم كلا من المديرية العامة للطيران المدني، والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية عن الجانب المغربي، والهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط السعودية وخطوط الناس، لتدارس واقتراح الحلول المناسبة لتسهيل عمليات الحج والعمرة للحجاج المغاربة.

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