الـCNSS ينبه مؤمنيه لخطورة الإدلاء بمعلوماتهم البنكية لـ”غرباء”

هبة بريس

نبه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لخطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي لأغيار غير موثوق بهم، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال.

وفي التفاصيل، جاء في بلاغ تحذيري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه يخبر كافة مؤمنيه، بأنه “يتبرأ من الأشخاص الذين اتصلوا بعدد من المواطنين منتحلين صفة ممثلين للصندوق، مطالبين إياهم بمعلوماتهم البنكية”.

وتابع أنه من أجل حماية مؤمنيه، يثير الصندوق انتباههم إلى خطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي لأغيار غير موثوق بهم، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال، واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة.

وحسب البلاغ، فإن الصندوق، سيقوم بمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه العملية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

وتبعا لما سبق، فإن الصندوق يهيب بجميع مؤمنيه أن يتحروا مصداقية الأنباء المتعلقة به، أو التي تهم علاقته بهم، وذلك عن طريق متابعة موقعه الرسمي www.CNSS.ma وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

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