رئيس المجلس الرياضي الإسباني: “مونديال 2030 سيوحد إفريقيا وأوروبا”
قال فيكتور فرانكوس دياز، وزير الدولة الإسباني للرياضة ورئيس المجلس الأعلى للرياضة، الخميس، إن بطولة كأس العالم 2030، الذي اختار مجلس الفيفا ملف المغرب- إسبانيا- البرتغال، بالإجماع، كترشيح وحيد لتنظيمها، “ستوحد إفريقيا وأوروبا من خلال شغف كرة القدم”.
وقال فرانكوس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “إسبانيا والمغرب والبرتغال سيكون لها شرف توحيد إفريقيا وأوروبا من خلال رياضة تأسرنا”.
واعتبر المسؤول الإسباني أن قرار مجلس الفيفا “يشكل خبرا عظيما بالنسبة للمغرب والبرتغال وإسبانيا”، مؤكدا أن “الأمر الآن بين أيدينا لنتمكن من تنظيم البطولة الكبرى التي تنتظرها الجماهير”.
وخلص السيد فرانكوس إلى القول: “يود المجلس الأعلى للرياضة أن يعرب عن خالص امتنانه وفخره وارتياحه” بعد قرار الفيفا.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أعلن: “يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب- إسبانيا- البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم”.
وقال جلالة الملك إن “هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى”.
وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.
11 تعليقات
Les belles paroles viennent des des geants qui ont des beaux esprits et pas comme ceux qui gardent toujours dans leurs esprits l’occuption et l’exploitation des autres… Merci a vous Mr le Ministre d’etat espagnol
nous sommes tres fiers de cette organisation entre les trois pays freres et amis
ملف المغرب واسبانيا والبرتغال أقوى ملف لسبب التقارب الجغرافي بين البلدان الثلاثة ..
سيكون أفضل نسخة أوروبية وافريقيا..
المغرب والإسبانية والبرتقال هم الذين نجحوا في تنظيم كأس العالم 2030 انشاء الله التوفيق والنجاح والتاريخ سيكتب للمغرب في أفريقيا..
يجب الاستعداد و التجهيز له أكثر حتى نسوق لصورة المغرب بالشكل الأفضل و ان شاء الله ..
المغرب المرشح الأول في إفريقيا لاستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي..
بالتوفيق والنجاح الدائم المغرب كبير ولديه قيادة كبيرة في ميدان الرياضة والتنظيم قادر على تنظيم جميع الرياضات بجميع انواعها وذالك تحت قيادة الرياضي الاول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه….
ألف مبروك لنا جميعاً بهذا التنظيم الرياضي العالمي وشكرا لرئيس اتحاد الإسباني لكرة القدم..
مبروك علينا هادي البداية ومازال مازال نفتخر أننا مغاربة وعاش الملك محمد السادس ..
الف مليون مبروك للمغرب وإسبانيا والبرتغال بفوزهم بتنظيم كأس العالم 2030. اللهم وفقنا بحفضك على هذا التنظيم لكأس العالم ..
المغرب يحتض كأس أفريقيا والمونديال . والجزائر تحتضن مرتزقة البوليساريو..