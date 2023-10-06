رئيس المجلس الرياضي الإسباني: “مونديال 2030 سيوحد إفريقيا وأوروبا”

هبة بريس

قال فيكتور فرانكوس دياز، وزير الدولة الإسباني للرياضة ورئيس المجلس الأعلى للرياضة، الخميس، إن بطولة كأس العالم 2030، الذي اختار مجلس الفيفا ملف المغرب- إسبانيا- البرتغال، بالإجماع، كترشيح وحيد لتنظيمها، “ستوحد إفريقيا وأوروبا من خلال شغف كرة القدم”.

وقال فرانكوس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “إسبانيا والمغرب والبرتغال سيكون لها شرف توحيد إفريقيا وأوروبا من خلال رياضة تأسرنا”.

واعتبر المسؤول الإسباني أن قرار مجلس الفيفا “يشكل خبرا عظيما بالنسبة للمغرب والبرتغال وإسبانيا”، مؤكدا أن “الأمر الآن بين أيدينا لنتمكن من تنظيم البطولة الكبرى التي تنتظرها الجماهير”.

وخلص السيد فرانكوس إلى القول: “يود المجلس الأعلى للرياضة أن يعرب عن خالص امتنانه وفخره وارتياحه” بعد قرار الفيفا.

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أعلن: “يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب- إسبانيا- البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم”.

وقال جلالة الملك إن “هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى”.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6