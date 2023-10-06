طقس الجمعة.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بجنوب ووسط البلاد، وكذا بالسهول الشمالية والوسطى.
ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السهول الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية، فيما سيلاحظ نزول قطرات مطرية جد خفيفة غرب الواجهة المتوسطية.
وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس الصغير ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تناثر الغبار محليا كالعادة بالأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 10 و 17 درجة بالهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و28 درجة بالمناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و 24 درجة في باقي ربوع المملكة، فيما ستشهد درجات الحرارة العليا بعض التغيير الطفيف.
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