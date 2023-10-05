الشرطة القضائية تستمع لعمدة فاس و” البوصيري” تحت تدابير الحراسة النظرية

2023-10-05 / 22:42
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هبة بريس _ فاس

استمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، اليوم الخميس، إلى عمدة فاس عبد السلام البقالي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، في الملف الذي يتابع فيه نائبه الثالث عبد القادر البوصيري، الموجود تحت تدابير الحراسة النظرية، والمتعلق بالتلاعب في صفقات عمومية..

وجاء الاستماع إلى عمدة فاس بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، مباشرة بعد انتهاء دورة أكتوبر بجماعة فاس للاستماع له في قضية تصريحات نائبه الثالث، عبد القادر البوصيري، وموظفين بالجماعة التي قدموها لعناصر الشرطة القضائية أثناء التحقيق.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قررت ليلة الأربعاء الخميس، بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، وضع النائب البرلماني عبد القادر البوصيري والمنسق الاقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفين بالجماعة تحت تدابير الحراسة النظرية.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بفاس، استمعت الأربعاء إلى النائب البرلماني عبد القادر البوصيري وكاتب جماعة فاس والمنسق الإقليمي للاتحاد الدستوري وموظفين بالجماعة، في ملف ” التلاعب بصفقات عمومية”.

واستمر التحقيق لساعات طويلة مع المعنيين، فيما تقرر إطلاق سراح كاتب جماعة فاس سفيان الادريسي الذي لم يحضر للدورة ، مع الاحتفاظ بالبقية تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة

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