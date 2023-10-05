قاض تونسي يأمر بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر

2023-10-05 / 22:30
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هبة بريس _ وكالات

أصدر قاضي التحقيق في تونس، الخميس، مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة للرئيس قيس سعيّد، على ما أفاد محاميها.

وقال المحامي نوفل بودن “أصدر عميد قضاة التحقيق اليوم بطاقة ايداع بالسجن في حق موكلتي عبير موسى”.

واوضح بودن أنه من بين التهم الموجهة لموسى “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”. وتصل العقوبة إلى الإعدام.

وأودعت عبير موسي، الثلاثاء، الحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي.

وبحسب حزبها، أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.

واكد بودن أن قرار الإيداع بالسجن قابل للاستئناف.

وندّد أعضاء في حزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية “اختطاف”.

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