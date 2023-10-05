إشاعة بإختطاف أطفال بأكادير والامن ينفي ذلك بشكل قاطع

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن أكادير، بسرعة وجدية، مع تسجيلات صوتية تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، تدعي بشكل تضليلي وجود عصابة إجرامية تنشط في اختطاف الأطفال بأحد أحياء مدينة أكادير.

وتفنيدا لهذه الادعاءات الكاذبة، تؤكد ولاية أمن أكادير أنها باشرت عملية مراجعة شاملة لكافة المعطيات المتوفرة لدى مصالحها المختصة، حيث تبين أنه لم يتم نهائيا تسجيل أية شكاية أو وشاية أو بلاغ بخصوص أية واقعة اختطاف أو اختفاء بخلفية إجرامية.

وإذ تنفي ولاية أمن أكادير هذا الخبر الزائف الذي يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، فإنها تؤكد في المقابل أن الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ترويج هذه الأخبار الكاذبة.

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