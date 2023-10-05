الملك يعزي أسرة الراحل الصحافي جون-بيير الكباش

2023-10-05 / 21:29
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هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل جون-بيير الكباش.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن بالغ التأثر بالنبأ المحزن لوفاة الراحل جون-بيير الكباش، معبرا ، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم ومن خلالهم لكافة أصدقائه وذويه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة.

وقال الملك “نستحضر بكل تقدير ما كان يتحلى به هذا الصحفي البارز الذي بصم على تاريخ الإذاعة والتلفزيون الفرنسيين”، مضيفا جلالته أن شغف الراحل بالحقيقة وموهبته الفذة “أضاءا المشهد الإعلامي وسيستمران في إلهام الأجيال المقبلة”.

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