اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي…لارام” تضع برنامجا خاصا

هبة بريس _ الرباط

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الخميس، عن وضع برنامج خاص لمواكبة تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، الحدث البارز الذي يكتسي أهمية كبرى على الصعيد العالمي، والمنتظر انعقاده من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري بمراكش.

وأشارت الشركة في بلاغ لها إلى أن هذا البرنامج الذي عبأ وسائل بشرية ومادية مهمة، تتمثل على وجه الخصوص في التعبئة الشاملة لأطقم العمليات بالخطوط الملكية المغربية على مستوى مطاري مراكش والدار البيضاء والمحاور الرئيسية للعبور الدولي، فضلا عن اقتراح أثمنة استثنائية لفائدة المشاركين.

وأكد الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، “من خلال إطلاق هذا البرنامج الاستثنائي، ستساهم الخطوط الملكية المغربية بصفتها حاملا للواء المملكة، في إنجاح هذا الحدث العالمي، والذي سيعرف مشاركة مسؤولين عالميين في القطاع المالي، إلى جانب كبار الشخصيات والمسيرين. وبالتالي، ستسهم الشركة من خلال تعبئتها وتجندها الكامل في إشعاع المغرب على الصعيد الدولي، والتزامها اللامشروط بالمشاركة في الأوراش الكبرى للبلاد، كتنظيم تظاهرات ولقاءات دولية كبرى”.

وفي ما يتعلق بالعرض والقدرة الاستيعابية، تضع الخطوط الملكية المغربية 18.000 مقعدا انطلاقا من البلدان المشاركة في هذا الحدث العالمي، من ضمنها 10.000 مقعد إضافي. وسيتم وضع حوالي 5.268 مقعدا لربط مراكش بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، ستنظم الخطوط الملكية المغربية لأول مرة ثلاث رحلات مباشرة، انطلاقا من واشنطن نحو مراكش أيام 4، 6 و8 أكتوبر 2023.

كما يتضمن هذا البرنامج زيادة الرحلات على خطوط باريس-مراكش (بمعدل 3 رحلات في اليوم)، مراكش-مرسيليا (3 رحلات في الأسبوع)، مراكش-بروكسيل (رحلتان في الأسبوع) علاوة على باقي الرحلات عبر الدار البيضاء والتي تغطي البلدان المصدِرة انطلاقا من أوروبا وأمريكا الشمالية وإفريقيا والشرق الأوسط.

وبنفس المناسبة، تم اقتراح أثمنة خاصة لفائدة المشاركين في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سواء بالدرجة الاقتصادية أو بدرجة الأعمال. وللإشارة، فالتذاكر متوفرة بوكالات الخطوط الملكية المغربية، فيما حددت تواريخ السفر ما بين 25 شتنبر و30 أكتوبر 2023.

وللاستفادة من هذه العروض، يتعين على المشاركين التوجه إلى إحدى وكالات الخطوط الملكية المغربية مصحوبين بوثيقة تثبت تسجيلهم للمشاركة في هذا الحدث.

ويشمل هذا البرنامج تعزيز العمليات الأرضية بفضل تعبئة فرق العمليات لدى الشركة، بالمغرب والخارج.

ولهذا الغرض، سيتم وضع مسار خاص للزبون على مستوى المحطات الجوية انطلاقا ووصولا إلى نيويورك وواشنطن وباريس (مطاري أورلي وشارل دوغول) والدار البيضاء ومراكش. كما سيتم وضع شبابيك خاصة للتسجيل، مع الإعلان عن تفاصيل الرحلات على شاشات خاصة، فضلا عن وضع أدوات تشوير بالشبابيك.

ولتيسير سفر المشاركين في هذا الحدث، تم إعداد “شارة” خاصة بالأمتعة، إضافة إلى ملصقات على بطاقات الإركاب.

كما عملت الخطوط الملكية المغربية على تعزيز وسائلها المادية والبشرية بالمطار الدولي لمراكش وعلى مستوى واشنطن، ونيويورك، وباريس، وبروكسيل والدوحة، باعتبارها أهم محاور عبور المشاركين في هذا الحدث الهام.

وتسعى الخطوط الملكية المغربية لضمان المواكبة الفعالة لفائدة المشاركين على طول مسارهم، بدءا من التسجيل وإلى غاية الوصول. كما سيتم تعزيز وتكثيف وسائل الربط داخل مطاري الدار البيضاء ومراكش.

وخلص البلاغ إلى أنه تماشيا مع برنامجها التنموي، تلتزم الخطوط الملكية المغربية بدورها كاملا كفاعل مرجعي في خدمة السياحة المغربية، بما فيها سياحة الأعمال، والعمل أيضا على تسريع تحولها نحو اكتساب صفة ناقل عالمي في خدمة الوطن واقتصاده وإشعاعه.

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