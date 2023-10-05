فوزي لقجع

بعد التعيين الملكي ..لقجع : المغاربة مدعوون لإنجاح “مونديال 2030”

2023-10-05 / 20:48
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هبة بريس _ الرباط

في تصريح صحفي؛ قال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع مباشرة بعد تعيينه من طرف الملك محمد السادس رئيسا للجنة تنظيم كأس العالم 2030، إن المغاربة مدعوون اليوم إلى مضاعفة الجهود لإنجاح أروع كأس عالم عرفها العالم يوما.

وأشار لقجع بأن نجاح الملف الثلاثي المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، في احتضان نهائيات المونديال، يعتبر تتويجا لسياسة تنموية ملكية، انطلقت منذ سنوات، وأن نيل شرف تنظيم المونديال هو ترجمة لرؤية استراتيجية ملكية.

وأضاف لقجع أن المغاربة مدعوون إلى مضاعفة الجهود والمضي قدما لتنظيم أروع كأس عالم في التاريخ، كأس عالم لم يسبق أن عاشها العالم من قبل. وأن يبرهن المغرب على أنه يتموقع بمصاف الأمم العظيمة._

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‫6 تعليقات

  1. الله يكمل علينا بخير…
    عاش جلالة الملك محمد السادس…
    تحية لسي لقجع…
    المغاربة ديما يبغيوا العز…وما كاين غير العز للمغرب والمغاربة…

  2. نعم، نتموقع بمصاف الامم العضيمة،
    ربع الاطفال بدون مدرسة، في الورشات والحقول، شيوخ وارامل يقتاتون على التسول او في حاويات المزابل،
    هل المغرب غير النافع سيستفيذ شيءا،
    هنىءا الاغنياء والمحظوظين من سكان المغرب النافع،وصبرا سبع سنوات للاخرين فكل مجهودات الدولة وميزانياتها ستذهب لانجاح تنظيم الكاس، والمسحوقين من الشعب سينامون ويحلمون حتى 2031.

  3. مكناس بعدا آ سي لقجع ياك ماشي فالمغرب، و أهاليها مامحسوبينش على المغاربة؟ أو لكم رأي آخر؟

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