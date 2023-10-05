بعد التعيين الملكي ..لقجع : المغاربة مدعوون لإنجاح “مونديال 2030”

هبة بريس _ الرباط

في تصريح صحفي؛ قال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع مباشرة بعد تعيينه من طرف الملك محمد السادس رئيسا للجنة تنظيم كأس العالم 2030، إن المغاربة مدعوون اليوم إلى مضاعفة الجهود لإنجاح أروع كأس عالم عرفها العالم يوما.

وأشار لقجع بأن نجاح الملف الثلاثي المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، في احتضان نهائيات المونديال، يعتبر تتويجا لسياسة تنموية ملكية، انطلقت منذ سنوات، وأن نيل شرف تنظيم المونديال هو ترجمة لرؤية استراتيجية ملكية.

وأضاف لقجع أن المغاربة مدعوون إلى مضاعفة الجهود والمضي قدما لتنظيم أروع كأس عالم في التاريخ، كأس عالم لم يسبق أن عاشها العالم من قبل. وأن يبرهن المغرب على أنه يتموقع بمصاف الأمم العظيمة._

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