وزير العدل ينادي بـ”تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج”

2023-10-05 / 20:16
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هبة بريس _ الرباط

خرج وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتصريح صادم حول الحريات الفردية

وطالب وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج. وذلك خلال لقاء من تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان امس الأربعاء

وفيما معناه قال الوزير : “كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤولين وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول إلى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”

وزاد وهبي قائلا ” وبالنسبة إليه فإن ذلك يعني،“أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة”.

وأردف متسائلا “ليس من المعقول سؤال مواطنة تملك البطاقة الوطنية، لماذا تريدين الإقامة في فندق وهي تسكن في نفس المدينة”، ليؤكد أن “هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون”، كما أنه “يجب أن تعامل المرأة بالمثل، فالرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويستأجر شقة في المدينة حيث يسكن

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‫29 تعليقات

  1. هل نحم دولة مسلمة ام دولة علمانية؟
    هل وهبي يقول هذا من تلقاء نفسه ام هو يقول ما يمليه عليه اسياده في الغرب؟

  4. الخلوة حرام يا سيد الوزير .نحن امة محمد .الحرية على حدود .اتقو يوم تشخص فيه الابصار

  5. “إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب في الدنيا و الآخرة”

  7. الزنا و الخلوة غير الشرعية حرام في حرام و لكن على الناس أن يمتنعوا عنها بالاخلاق و التربية و بالدين . أما أن يسألك الشرطي و موظف الاستقبالات بالفندق عن نوع علاقتك بمرافقتك فهذا عيب . الانسان الراشد مسؤول عن أفعاله . الكذب حرام و النميمة حرام ، فهل للدولة دخل في هذا ؟

  9. قال احد من مالك فندق في الشمال جوابا على هذا الوزير الذي يشجع السياحة الجنسية قال له بالحرف سير دير فندق خاص اديالك اودخل الناس انذاك بدون عقد الزواج. لي عندوا كرامة وآصل مشرف. يبقى ذو أصول نقية.

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