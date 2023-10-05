وزير العدل ينادي بـ”تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج”
خرج وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتصريح صادم حول الحريات الفردية
وطالب وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج. وذلك خلال لقاء من تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان امس الأربعاء
وفيما معناه قال الوزير : “كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤولين وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول إلى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”
وزاد وهبي قائلا ” وبالنسبة إليه فإن ذلك يعني،“أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة”.
وأردف متسائلا “ليس من المعقول سؤال مواطنة تملك البطاقة الوطنية، لماذا تريدين الإقامة في فندق وهي تسكن في نفس المدينة”، ليؤكد أن “هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون”، كما أنه “يجب أن تعامل المرأة بالمثل، فالرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويستأجر شقة في المدينة حيث يسكن
14 تعليقات
يقول الحق سبحانه: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.}
على وزارة العدل تقنين العلاقات المحرمة وتحريمها في الفنادق والمنازل ..
بادرة طيبة من السيد وهبي عبداللطيف في تجريم العلاقات الثنائية غير الشرعية ..
العلاقات المحرمة تنتج أطفالا يكون خطأ الطرفين والضحية هم الاطفال الذين يكبرون في الشارع لا ذنب لهم..
استبدال البهلوان شباط بهذا البهلوان،
على الدولة معاقبة العلاقات المحرمة غير الشرعية..
ماذا ينتضر الملك حتى يعاقب هذا الشخص الذي يفعل مايشاء بالمغرب
لو كان دولة مسلمة حقا هذه الكلمة كافية لسجن هذا الشخص مذا الحياة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أسي وهبي دينيا لا يجوز للرجل الخلوة بالمرأة فمابالك ان ينام معا هذا يكفي ذنب عظيم إذا ماافترضنا انها لن يفعل شيء رغم استحالة ذالك
الخلوة محرمة
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تجالس إمرأة وحدها ولو كنت تدرسها القرآن
ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما.
مايجيش دابا ويقول جريمة قبل حدوثها.
آيس بكري بيت وهي تكري بيت وشغولهم منبعد ويخليوا عليهم مول لوطيل طرانكيل مع الله.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم عليك أعدائك أعداء الدين