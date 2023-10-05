جدل مغربي بعدما كسر وزير العدل “طابو” عقود الزواج في الفنادق

هبة بريس _ عبد الله عياش

زاغ النقاش العمومي عن سكته الحقيقية بعدما صرح وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي بأنه يرغب في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج.

وهبي أجج النقاش وفتح المجال والمساحة للتعبير عن الإدانة بعد تصريحه المثير حين قال “كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤولين وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول إلى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”، وبالنسبة إليه فإن ذلك يعني، وفق تعبيره “أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة”.

وتابع الوزير في شق آخر “ليس من المعقول سؤال مواطنة تملك البطاقة الوطنية، لماذا تريدين الإقامة في فندق وهي تسكن في نفس المدينة”، ليؤكد أن “هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون”

ويرى وهبي أنه “يجب أن تعامل المرأة بالمثل، فالرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويستأجر شقة في المدينة حيث يسكن ”

تصريحات الوزير قابلها مغاربة بتدوينات رافضة لمعناها الواضح حيث استحضر البعض في تفاعلهم مع الموضوع هجوم بنكيران على وهبي حين قال له ” تولي عبد اللطيف وهبي منصب وزير العدل مصيبة”

وسطر فيسبوكي تدوينة أخرى ذكر فيها بما قاله بنكيران عن وهبي ” الوزير وهبي من الناس الذين يخفون “تخربيقاتهم”، بالمكياج لتزيينها وإظهارها في صورة جيدة، مبرزا أن المطالبين بحذف الصفة الإجرامية عن العلاقات الرضائية الجنسية هو ماسيغرق المغرب”

وحول الموضوع نفسه قال فيسبوكي في تدوينة مقتضبة ” مطالب عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي بتوسيع هامش الحريات بتجريم مطالبة الوافدين على الفنادق بعقد الزواج أمر مخجل ومرفوض ”

وفي الوقت الذي يعوّل فيه وهبي على الدعم الملكي للدفع قدما بالإصلاحات القانونية التي يدافع عنها، لاسيما بعد أن وجه الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الحكومة بشأن تعديل مدونة الأسرة قال مغاربة لوهبي …إن الملك لن يحرم ما أحل الله ولن يحلل ما حرم الله …

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