بالفيديو.. نايف أكرد يتألق بهدف رائع أمام فرايبورغ في الدوري الأوروبي

تألق الدولي المغربي نايف أكرد بهدف رائع في مباراة فريقه وست هام الإنجليزي ضد فرايبورغ الألماني، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي.

ووقع نايف أكرد الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 66 بطريقة رائعة.

المغربي نايف أكرد يمنح وست هام فوزاً ثميناً على أرض فرايبورغ#الدوري_الأوروبي#UEL pic.twitter.com/prK47Y2W2z — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 5, 2023

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