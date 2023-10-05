محلل سياسي ..مكاسب مونديال 2030 ستظل موروث للمغرب بعد نهاية النزال “

هبة بريس _ رياضة

أكد خبراء أن المغرب سيشهد طفرة اقتصادية كبيرة، بعد نيله شرف تنظيم نهائيات كأس العالم سنة 2030، بالتقاسم مع إسبانيا والبرتغال، مستفيدا من الزخم الذي سيعطيه احتضان هذه التظاهرة العالمية

محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، قال إن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 بشراكة مع البرتغال وإسبانيا، سيكون مناسبة لإعادة تأكيد الالتزامات السياسية للملك محمد السادس، قصد تحقيق مختلف الأهداف التنموية والطموحات الوطنية، واستخدام تأثير حدث كأس العالم 2030 للمضي قدما في مختلف المشاريع والاستثمار في مستقبل الأمة والأجيال القادمة.

وأضاف أن العوائد التي سيتم تحقيقها عبر تنظيم كأس العالم 2030، ستتجاوز البعد الرياضي والجماهير الغفيرة في الملاعب، إلى تعظيم هيبة البلد وجلب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قاعدة الشركاء وزيادة إشعاع المغرب والتعريف بمقوماته الحضارية والثقافية والمجتمعية، فضلا عن زيادة النفوذ المغربي على المستوى الجيوسياسي.

وأبرز المتحدث أن قسما كبيرا من الفوائد سيأتي حتى “قبل إطلاق صافرة المباراة الأولى بالمغرب في مونديال 2030، ومن المؤكد أن مكاسب أخرى ستظل كموروث للمغرب بعد نهاية كأس العالم.”

وزاد أن “تنظيم المغرب لكأس العالم سينعكس كذلك على نمو العلاقات المغربية مع إسبانيا بما يعزز الحوار حول مختلف الملفات والروابط، من بينها الربط القاري وغيرها، فضلا عن تعزيز العلاقات مع البرتغال _

و أفاد الخبير في العلاقات الدولية والقانون الدولي أن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030، “سيكون بمنزلة حملة عالمية لإشعاع المغرب وعلامته الوطنية، وقوة دفع كبيرة لمختلف الطموحات، بما يشمل تعبئة القادة السياسيين ونجوم الرياضة والفن والعلوم وغيرهم من الشخصيات البارزة من أجل الترويج للمغرب وقضاياه النبيلة، فالمغرب بعد كأس العالم لن يعود كما كان قبله وسيتطور كما تطورت دول سبق لها تنظيم كأس العالم”.

ولفت إلى أن تنظيم كأس العالم سيؤدي دورا ملموسا في “تنويع الاقتصاد المغربي واهتمام العديد من الشركاء الدوليين بالاستثمار في المغرب فضلا عن الملاعب ووسائل النقل والطرق والمطارات والسكك الحديدية وبنيات الاحتضان وأنظمة الرقمنة والاتصال، كما ستنعكس هذه المعطيات بشكل إيجابي على ذهنية المجتمع وشعبية المغرب وفرص العمل للشباب.”

وأكد في الختام أن “التطورات الأخرى التي قد يجلبها تنظيم كأس العالم على المدى البعيد، دعوة المغرب لقيادة مبادرات دولية والانخراط في هياكل وتجمعات اقتصادية وجيو استراتيجية بما يعزز المكاسب التي حققها المغرب لحماية مصالحه العليا _ يقول بودن في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”

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