مقدمو ملتمس..”الحكم الذاتي “حل أمثل” لإنهاء معاناة ساكنة مخيمات

2023-10-05 / 18:20
0
هبة بريس _ الرباط

أكد مقدمو ملتمس دوليون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء التي قدمها المغرب في 2007 تعد “الحل الأمثل” من أجل وضع حد لمعاناة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وخاصة الأطفال.

وأكدت إليزابيث جوردان ديل، عن مؤسسة “كلاسيكال كونفيرسيشنز” غير الحكومية، أمس الأربعاء، أن “الوقت حان لتنفيذ المبادرة المغربية للحكم الذاتي لكونها تمثل الحل الأفضل لمستقبل الأطفال في مخيمات” تندوف جنوب غرب الجزائر.

وأبرزت أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بدعم دولي متزايد، ستسمح لهؤلاء الأطفال بلم شملهم مع أصدقائهم وأقاربهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

واستنكرت مقدمة الملتمس إخضاع السكان في مخيمات تندوف للسلطة الاستبدادية لحركة انفصالية مسلحة تلقن الكراهية للأطفال عوض التضامن والرأفة، مشددة على أن لهؤلاء الأطفال “الحق في الأمل وفي مستقبل” مشرق.

وأشارت إلى أن الانفصاليين يستغلون السكان المحتجزين في مخيمات تندوف من أجل الحصول على المساعدات الإنسانية.

بدورها، انتفضت أماندا ديتشياني، من منظمة “الإنقاذ والإغاثة الدولية” غير الحكومية، ضد تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف من طرف الميليشيات الانفصالية.

وقالت “على مدى سنوات، عبر المجتمع الدولي عن قلقه إزاء إقدام +البوليساريو+ على تدريب الأطفال في مخيمات تندوف على المشاركة في مناورات حربية، ومن ثم في نزاعات حقيقية”.

وذكرت أن الوضع الراهن في المخيمات يعرض الشباب للمخاطر وأيضا الإحباط نتيجة حرمانهم من أبسط حقوقهم، محذرة من وضع “خطير يهدد استقرار المنطقة”.

وبرأي مقدمة الملتمس، فإن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد “أفضل حل ممكن” لإنهاء هذا الوضع.

وفي السياق ذاته، أدانت جوليا باتشي، عضوة المنظمة غير الحكومية “إل سيناكولو”، “القمع” الذي يتعرض له سكان مخيمات تندوف من قبل مجموعة مسلحة تسير المخيمات بقوة السلاح، في انتهاك تام للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وذلك بتواطؤ ودعم من سلطات البلد الحاضن، الجزائر.

وأضافت أن العديد من آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ما فتئت تعرب عن قلقها إزاء المعاناة طويلة الأمد لسكان هذه المخيمات، الواقعة جنوب غرب الجزائر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مداغ .. اختتام فعاليات الدورة 18 للملتقى العالمي للتصوف بتوصيات مهمة

مداغ .. اختتام فعاليات الدورة 18 للملتقى العالمي للتصوف…

2023-09-29 / 16:57
Photo of بين “السياسي والديني”.. يوم غادر عبد السلام ياسين الزاوية البودشيشية

بين “السياسي والديني”.. يوم غادر عبد السلام ياسين الزاوية…

2023-09-29 / 11:45
Photo of الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى…

2023-09-28 / 11:04
Photo of أحمد التوفيق: علماء المجلس العلمي الأعلى يعملون في باب التبليغ

أحمد التوفيق: علماء المجلس العلمي الأعلى يعملون في باب…

2023-09-27 / 23:34
Photo of موسم الحج.. “الأوقاف” تعلن عن موعد إجراء القرعة

موسم الحج.. “الأوقاف” تعلن عن موعد إجراء القرعة

2023-09-27 / 13:50
Photo of الملك يترأس إحياء ليلة المولد النبوي بمسجد حسان بالرباط

الملك يترأس إحياء ليلة المولد النبوي بمسجد حسان بالرباط

2023-09-27 / 12:28
Photo of مداغ .. تنظيم الدورة 18 للملتقى العالمي للتصوف

مداغ .. تنظيم الدورة 18 للملتقى العالمي للتصوف

2023-09-22 / 13:16
Photo of ذكرى المولد النبوي تحل يوم الخميس 28 شتنبر

ذكرى المولد النبوي تحل يوم الخميس 28 شتنبر

2023-09-15 / 22:58
Photo of جريمة السعيدية .. “منير القادري” بودشيش يستنكر الحادث

جريمة السعيدية .. “منير القادري” بودشيش يستنكر الحادث

2023-09-07 / 23:35
Photo of اقرأوه لتفهموه”.. “إيسيسكو” تطلق مبادرة ردا على تكرار حرق نسخ القرآن الكريم

اقرأوه لتفهموه”.. “إيسيسكو” تطلق مبادرة ردا على تكرار حرق…

2023-08-25 / 11:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق