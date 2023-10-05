المغرب ينظم مونديال 2030.. موريتانيا:”تلقينا الخبر بسعادة بالغة”

هبة بريس

وجهت حكومة موريتانيا تهانئها للمملكة المغربية على فوزها بتنظيم كأس العام 2030 مع إسبانيا، والبرتغال،.

ووصفت الحكومة الموريتانية فوز المغرب بأنه “اعتراف مستحق بجدارتها وقدرتها على تنظيم هذا الحدث الكروي الكبير”، مضيفة “أنها تلقت نبأ فوز المغرب بتنظيم الكأس، بارتياح كبير وبسعادة بالغة”.

وأكد بيان أصدرته وزارة الخارجية الخميس “أن هذا الاعتراف جاء نظرا لما تملكه المغرب من مقومات في كافة المجالات، ومن ثقة ومصداقية على المستوى الدولي”.

وفي سياق آخر، رحبت حكومة موريتانيا “بإعلان المملكة العربية السعودية نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2034″.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الموريتانية “أن ظفر المملكة العربية السعودية المؤمل بتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير، سينضاف إلى نجاحات المملكة الكبيرة في شتى الميادين، كما يعزز إشعاعها العالمي”.

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