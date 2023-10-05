وزير الصحة الجزائري: بق الفراش لن يدخل بلادنا لأن عائلاتنا نظيفة

2023-10-05 / 17:44
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هبة بريس - وكالات

أثار وزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي، جدلا واسعا بتصريحاته حول بق الفراش.

وقال الوزير، أن العائلات الجزائرية نظيفة ولا يمكن أن تنتشر فيها هذه الحشرة، في تلميح إلى أن العكس يحدث في فرنسا.

وكان الوزير يرد على أسئلة صحافيين حول فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل تشير إلى وصول حشرة البق في أمتعة المسافرين القادمين من دول أوروبية بينها إيطاليا وفرنسا، وهو ما أثار قلقا بين الناس.

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‫6 تعليقات

  1. ولا وزير واحد في هذه الزريبة الكرغولية يقول صوابا البق عند غزوه لا يعرف الاماكن النظيفة و يتجنبها فمكانه التجاويف كالافرشة و الخشب و الكرتون اي اماكن مظلمة و لا يحتمل الانوار من الضروري تكوين هؤلاء السطولا كيف يتواصلوا مع الناس الكلاخ المبين

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