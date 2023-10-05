مونديال 2030.. الكاف يهنئ المغرب باحتضان هذا العرس الكروي العالمي
قال الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) إن استضافة المغرب لمنافسات كأس العالم 2030 ،ستساهم بشكل كبير في تطوير كرة القدم في إفريقيا والنهوض باللعبة لا سيما وسط الشباب.
جاء ذلك في بيان هنأ فيه الاتحاد الافريقي لكرة القدم ،المغرب على الفوز باحتضان هذا العرس الكروي العالمي الى جانب كل من اسبانيا والبرتغال.
ونقل البيان عن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ،باتريس موتسيبي قوله : “يسعد (الكاف) أن يهنئ المغرب وشركائه البرتغال وإسبانيا على قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختيار البلدان الثلاثة لاحتضان كأس العالم 2030.”
وأضاف ” نحن على يقين بأن شراكة المغرب والبرتغال وإسبانيا في تنظيم مونديال 2030 ستكون ناجحة “.
وأشار البيان الى أن بطولة كأس العالم لكرة القدم ستنظم للمرة الثانية في إفريقيا في تاريخ كأس العالم الممتد على مدى مائة عام ، عندما يحتضن المغرب بشراكة مع البرتغال وإسبانيا نسخة 2030.
15 تعليقات
الف مبروك لي وطننا الحبيب علا هدا الفوز باحتضان كاس العالم لي 2030
وبعد انتظار طويل المغرب ولله الحمد يحظى بشرف تنظيم كأس العالم 2030..
المهم في الموضوع هو اننا شركاء مع جارتنا اسبانيا والبورتغال بالتوفيق والنجاح
يبدو أن الجيران سيغمى عليهم ..
هدا النجاح وهدا الفوز العظيم بي مجهودات ملكنا العظيم وقائد هدا الوطن حفضه الله ونصره وابعد الله عنه شر خلقه وحساده
الف مبروك للمغرب لاستضافة الكان وكأس العالم..
المغرب يثبت للعالم أنه قادر و لديه الإمكانية أن ينافس الدول الغربية في الصدارة و النجاح ..
انشاالله ونحن علا يقين سينجح هدا المونديال لي كاس العالم 🌏 في كرة القدم بامتياز مع مشاركتنا لي الدول العظيمة اسبانيا والبورتغال
المغرب يثبت يوما بعد يوم انه كبير ويزيد كبراً ديبلوماسية محنكة وقيادة شريفة..
شكرا للكاف الحمد لله المغرب سيحضى بتنظيم كأس إفريقيا 2025 و 2027 كما انه سينظم كأس العالم..
المغرب تقدم كثيرا في المجال الرياضي ..
هنيئا لنا بهذا الحدث الرياضي البارز الذي سينظم في المغرب..
اهلا وسهلا ومرحبا من الان لكل من يتمنا الحضور ومشاهدة مباريات كاس العالم لي 2030 فالمغرب اهل الكرم والجود واهل التقافة واهل الرياضة
المغرب الأول عربيا وافريقيا يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر . والاول الذي سيحظى بتنظيم كأس العالم 2030..
قالها الاستاد الركراكي زعمو او ديرو النية العزيمة والنية كتكون فيها البركة انتاع الله ولي يخدم اللبلاد او اللعباد عومرو مايخيب مبروك الوطن او ملكنا اللحبيب اينصرك الله اعلا من عداك