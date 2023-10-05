الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير

2023-10-05 / 17:04
0
هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.921 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا “المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، باعتبارها مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد قائمة السلطات الحكومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.23.870؛ بالإضافة إلى تحديد قائمة المؤسسات والمقاولة العمومية التي يعد مسؤولوها أعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “نيويورك”.. تسليط الضوء على دينامية التنمية في الصحراء المغربية

“نيويورك”.. تسليط الضوء على دينامية التنمية في الصحراء المغربية

2023-10-05 / 18:09
Photo of المغرب ينظم مونديال 2030.. موريتانيا:”تلقينا الخبر بسعادة بالغة”

المغرب ينظم مونديال 2030.. موريتانيا:”تلقينا الخبر بسعادة بالغة”

2023-10-05 / 17:58
Photo of أمام الملك.. سفير فرنسا يطير فرحا بعد تقديمه لأوراق اعتماده

أمام الملك.. سفير فرنسا يطير فرحا بعد تقديمه لأوراق…

2023-10-05 / 17:01
Photo of رئيس اتحاد جزر القمر يشيد بالريادة القارية للملك محمد السادس

رئيس اتحاد جزر القمر يشيد بالريادة القارية للملك محمد…

2023-10-05 / 16:23
Photo of المغرب يعلن دعمه التام لترشح السعودية لاحتضان مونديال 2034

المغرب يعلن دعمه التام لترشح السعودية لاحتضان مونديال 2034

2023-10-05 / 15:46
Photo of الحكومة تطلع على استعدادات احتضان اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

الحكومة تطلع على استعدادات احتضان اجتماعات صندوق النقد والبنك…

2023-10-05 / 14:46
Photo of معارض جزائري للمغاربة: “من حقكم أن تفتخروا بملككم و بلدكم، أنتم تشتغلون ونحن نتكلم”

معارض جزائري للمغاربة: “من حقكم أن تفتخروا بملككم و…

2023-10-05 / 12:19
Photo of عبد الرزاق مقري..الجزائريين والمغاربة أشقاء وما يجمعهم أكثر مما يفرقهم

عبد الرزاق مقري..الجزائريين والمغاربة أشقاء وما يجمعهم أكثر مما…

2023-10-04 / 20:28
Photo of “السيدة الأولى” لكوت ديفوار تعرب عن عرفانها الصادق للملك

“السيدة الأولى” لكوت ديفوار تعرب عن عرفانها الصادق للملك

2023-10-04 / 19:17
Photo of الملك يستقبل عددا من السفراء الأجانب

الملك يستقبل عددا من السفراء الأجانب

2023-10-04 / 18:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق