أمام الملك.. سفير فرنسا يطير فرحا بعد تقديمه لأوراق اعتماده
في ظل الأزمة الصامتة التي تجمع الدبلوماسية المغربية ونظيرتها الفرنسية في عهد حكومة ماكرون، وبعد عدم ورود اسم سفيرها الجديد لدى الرباط، “كريستوف لوكورتيي” ضمن لائحة السفراء الذين استقبلهم جلالة الملك محمد السادس نصره أمس، والبالغ عددهم 14 سفيرا، قدّم السفير الفرنسي بعدها أوراق اعتماده أمام جلالته، و الحدث الذي تفاعل معه السفير الفرنسي الجديد لدى الرباط بتغريدة على حسابه الشخصي قائلا: ” إنه لشعور عظيم أن يستقبلني صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم لمنحه أوراق اعتمادي وللتعبير عن الاحترام والإعجاب المستوحى من التطور الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة”.
هذا وكان الملك محمد السادس نصره الله، قد استقبل في وقت سابق بالقصر الملكي بالرباط عدداً من السفراء الأجانب الذين قدموا له أوراق اعتمادهم سفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم لدى المغرب، فيما لوحظ حينها غياب السفير الفرنسي.
4 تعليقات
واش كضحكوا او كتستحمرو الشعب ،؟؟؟!!!
واش من نيتكم فرح؟؟ واش نسيتوا من يحكم في الأصل؟؟؟ الم تقرؤوا المعاهدة الخبيثة اكسليبان
ومن يمتتل امام ملكن العظيم ولا ينتابه الشعور نفسه والفرحة من القلب عاش ملكنا الحبيب ونصره الله لنا ولي هدا الوطن
سبب فرحتك وشعورك هدا لانك أمام ملك عظيم وقلب كبير لايملاه الحقد والحسد نصره الله وحفظه وابعد الله عنه عين الحاقدين
اللهم احفض ملكنا الحبيب وانصره يارب العالمين من لا ينتابه السرور والفرح امامه اللهم اعنه علا البلاد والعباد