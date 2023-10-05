أمام الملك.. سفير فرنسا يطير فرحا بعد تقديمه لأوراق اعتماده

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في ظل الأزمة الصامتة التي تجمع الدبلوماسية المغربية ونظيرتها الفرنسية في عهد حكومة ماكرون، وبعد عدم ورود اسم سفيرها الجديد لدى الرباط، “كريستوف لوكورتيي” ضمن لائحة السفراء الذين استقبلهم جلالة الملك محمد السادس نصره أمس، والبالغ عددهم 14 سفيرا، قدّم السفير الفرنسي بعدها أوراق اعتماده أمام جلالته، و الحدث الذي تفاعل معه السفير الفرنسي الجديد لدى الرباط بتغريدة على حسابه الشخصي قائلا: ” إنه لشعور عظيم أن يستقبلني صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم لمنحه أوراق اعتمادي وللتعبير عن الاحترام والإعجاب المستوحى من التطور الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة”.

هذا وكان الملك محمد السادس نصره الله، قد استقبل في وقت سابق بالقصر الملكي بالرباط عدداً من السفراء الأجانب الذين قدموا له أوراق اعتمادهم سفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم لدى المغرب، فيما لوحظ حينها غياب السفير الفرنسي.

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