بعد رفع التوقيف.. الريكبي المغربي يعود إلى الاتحاد الأفريقي

هبة بريس

أكد الاتحاد الإفريقي للركبي ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس في بلاغ مشترك، أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للركبي قرر، بالإجماع، رفع توقيف الجامعة الملكية المغربية للركبي.

وأبرز البلاغ أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للركبي أعلن “رسميا إعادة انضمام الجامعة الملكية المغربية للركبي وتمتيعها بالعضوية الكاملة داخل الاتحاد الإفريقي للركبي”.

ونقل المصدر ذاته عن رئيس الاتحاد الإفريقي للركبي، هربرت منساه، قوله “نحن مسرورون بعودة المغرب، ونعتقد أنه سيستعيد مكانته الشرعية بسرعة ضمن أفضل الدول في رياضة الركبي في إفريقيا، كما نعبّر عن امتناننا الصادق لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية على مساهمته القيمة في تسوية هذا الوضع”.

من جهته، أبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بن موسى، أن قرار الاتحاد الإفريقي للركبي برفع توقيف الجامعة الملكية المغربية للركبي “يمثل خطوة مهمة بالنسبة لرياضة الركبي في المغرب”.

وأضاف “نحن ملتزمون ببذل كل الجهود الممكنة للارتقاء بمكانة المغرب إلى مصاف الدول الكبيرة في رياضة الركبي في إفريقيا”، معربا عن شكره “الصادق للرئيس الجديد، هربرت منساه، الذي جعل مسألة رفع العقوبات عن المغرب من أولوياته الرئيسية منذ توليه المنصب”.

يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي للركبي، الذي يعد الهيئة المسيرة لرياضة الركبي بإفريقيا وواحدة من الجامعات الجهوية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للركبي، يضم البلدان الإفريقية الممارسة للركبي 15، والركبي 7، والركبي النسوي.

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