أفلام مسابقة ملتقى سينما المجتمع والجائزة الكبرى تكرم ضحايا الحوز

هبة بريس - القسم الفني

تشارك ثمانية أفلام، في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، ضمن فعاليات ملتقى سينما المجتمع في دورتها السابعة (دورة المخرج سعد الشرايبي)، والتي تنظمها جمعية الشروق ببئر مزوي إقليم خريبكة من 9 إلى 11 نونبر 2023.

ويتعلق الأمر بأفلام، “حياتي ليك” لمخرجه نصر الدين رغام من تونس، و”البحث عن ليلى” لمراد بتيل، و”بلغة جدي” للشرقي التهامي، و”نجوى” لمصطفى الفادي، و”هموم” لأسامة اشطيبة، و”هابي نيو يار” لأنوار اليحياوي، ثم “الرسالة” لمحمود آيت الحاج، و”كاستينك” لعبد المنعم قسوح من المغرب.

وتتنافس أفلام هذه المساقة، التي تحكمها لجنة فنية، على أربعة جوائز، وهي الجائزة الكبرى جائزة (العين)، لكنها هذه السنة تحمل اسم جائزة الحوز، تضامنا وتكريما لضحايا زلزال الحوز الذي ضرب بلادنا بداية شهر شتنبر الماضي.

كما تتنافس أفلام هذه المسابقة، التي تسعى الى تسليط الضوء على الانتاجات الوطنية الجديدة، وتحفيز المبدعين والمواهب على العطاء والإبداع، على جائزة أحسن إخراج، وجائزة احسن سيناريو، فضلا عن جائزة الجمهور.

يشار الى ان هذه التظاهرة، التي تعرف عرض أفلام خارج المسابقة، تقام بشراكة مع الجماعة الترابية بئر مزوي، وبدعم مرتقب من المركز السينمائي المغربي وبعض المتعاونين، ستشهد برمجة خصبة من تكريمات وندوة فكرية، وتوقيع مؤلفات وورشات وأنشطة موازية.

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