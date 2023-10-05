المغرب يعلن دعمه التام لترشح السعودية لاحتضان مونديال 2034

هبة بريس

أكدت المملكة المغربية دعمها التام لرغبة المملكة العربية السعودية الشقيقة في الترشح لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2034.

ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فهذا التأييد يأتي من منطلق الروابط القوية التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، حفظه الله، على ثقة تامة من قدرة المملكة العربية السعودية الشقيقة على تنظيم هذه الفعالية الرياضية الكبرى، لما تشهده من نهضة تنموية شاملة وإمكانيات تنظيمية مشهود بها.

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