هذه تفاصيلها.. الحكومة تحدث “جائزة المغرب للشباب”

هبة بريس

تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.361 بإحداث “جائزة المغرب للشباب”، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي هذا المشروع بالنظر للمكانة البارزة التي تحتلها فئة الشباب في أولويات التنمية ببلادنا، وهي المكانة التي كرسها دستور المملكة لاسيما من خلال الفصلين 26 و33، وتم تأكيدها في العديد من الخطب الملكية السامية. كما خص النموذج التنموي الجديد هذه الفئة بمجموعة من التوصيات والتي شكلت فيما بعد أساسا لتسطير البرنامج الحكومي.

ويهدف هذا المشروع إلى خلق منافسة إبداعية ذات بعد وطني وتخصيص جائزة سنوية تحمل اسم “جائزة المغرب للشباب”، مفتوحة للتنافس بين كافة الفئات الشابة وذلك على غرار “جائزة المجتمع المدني”، و”جائزة المغرب للكتاب”. وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع المبادرات المبتكرة والإبداعية للشباب المغاربة والأجانب، من نفس الفئة العمرية والمقيمين بصفة قانونية فوق الأراضي المغربية وكذا مساعدتهم على تفتح مواهبهم والتعبير عن ذواتهم.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تحدد أصناف جائزة المغرب للشباب، والتي تضم خمسة أصناف وهي: جائزة المغرب للشباب في مجال البحث العلمي؛ وجائزة المغرب للشباب في الابتكار التكنولوجي؛ وجائزة المغرب للشباب في الإبداع الفني والثقافي؛ وجائزة المغرب للشباب في مجال التطوع؛ وجائزة المغرب للشباب في مجال المقاولة الذاتية. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد القيمة المالية للجائزة عن كل صنف وكذا شروط الترشح لنيلها؛ مع إحداث لجنة للتحكيم؛ والتنصيص على إعداد مشروع نظام داخلي للجائزة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشباب يحدد على الخصوص معايير منح الجائزة وكيفية تقديم الترشيح.

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