المصادقة على مرسوم الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات

2023-10-05 / 15:20
2
هبة بريس

تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.

ويندرج هذا المشروع في إطار أحكام المادة 126 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، والتي تنص على ضرورة قيام كل مستغل أو مدبر مطار مفتوح للحركة الجوية بالوقاية من خطر الحيوانات.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع آلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها. حيث ينص هذا المشروع على: إعداد برنامج وطني للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات المفتوحة للحركة الجوية وفي المناطق المجاورة لها يحدد الإجراءات والتدابير التي يتعين على مختلف المتدخلين المعنيين اتخاذها وتنفيذها، تتم المصادقة عليه بمرسوم.

وسيتم على مستوى كل مطار على حدة، إعداد برنامج محلي للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، يستند إلى التوجهات والمبادئ التي يتضمنها البرنامج الوطني، ويحدد الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها وتنفيذها، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات المطار المعني. مع التنصيص على إحداث لجنة وطنية ولجان محلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته تضم ممثلين عن كل المتدخلين المعنيين، قصد تيسير وحسن تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البرنامجين.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “هدد بتفجير نفسه بحزام بلاستيكي”.. توقيف شخص داخل وكالة بنكية بطنجة

“هدد بتفجير نفسه بحزام بلاستيكي”.. توقيف شخص داخل وكالة…

2023-10-05 / 17:35
Photo of هذه تفاصيلها.. الحكومة تحدث “جائزة المغرب للشباب”

هذه تفاصيلها.. الحكومة تحدث “جائزة المغرب للشباب”

2023-10-05 / 15:35
Photo of الحكومة تؤجل المصادقة على مرسوم “دعم السكن”.. وبايتاس: “السبب يتعلق بالأجندة”

الحكومة تؤجل المصادقة على مرسوم “دعم السكن”.. وبايتاس: “السبب…

2023-10-05 / 15:03
Photo of مونديال 2030.. أخنوش ينوه بالتقدم المهم للرياضة بالمملكة

مونديال 2030.. أخنوش ينوه بالتقدم المهم للرياضة بالمملكة

2023-10-05 / 14:40
Photo of إطلاق عملية لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية لفائدة متضرري الزلزال

إطلاق عملية لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية لفائدة متضرري الزلزال

2023-10-05 / 14:22
Photo of وزير الخارجية الإسباني: “مونديال 2030” سيبني جسورا وسينهض بقيم الرياضة

وزير الخارجية الإسباني: “مونديال 2030” سيبني جسورا وسينهض بقيم…

2023-10-05 / 14:16
Photo of الجامعة العربية: اختيار المغرب لتنظيم المونديال “نتيجة خبرة تنظيمية مشهودة”

الجامعة العربية: اختيار المغرب لتنظيم المونديال “نتيجة خبرة تنظيمية…

2023-10-05 / 13:55
Photo of تقنيو الغابات بالمغرب يرفعون سيف التحدي في وجه مصلحة الموارد البشرية

تقنيو الغابات بالمغرب يرفعون سيف التحدي في وجه مصلحة…

2023-10-05 / 12:33
Photo of الاتحاد الدستوري: “ممتنون لجلالة الملك ملهم الأجيال وصانع الإنجازات العظيمة”

الاتحاد الدستوري: “ممتنون لجلالة الملك ملهم الأجيال وصانع الإنجازات…

2023-10-05 / 12:05
Photo of نساء جمعية الريان في بمبادرة إنسانية لفائدة المتضررين من الزلزال

نساء جمعية الريان في بمبادرة إنسانية لفائدة المتضررين من…

2023-10-05 / 11:24

‫2 تعليقات

  1. لاتنسوا حتى الشوارع التي أصبحت مكتظة بالكلاب الضالة.وليس المطارات وحدها. بل حتى الكلاب المربية عند بعض الشباب الذين تنقصهم اصلا التربية. تنقية الشوارع من كثرة الازبال….راه مقبلين على 2025.و 2030

  2. صافي هذا ماكان غير المطارات علاش خفتو أما حياة المواطنين في الشوارع والفضاءات والتسويق ما عندهومش الحق فبيئة سليمة من الكلاب الضالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق