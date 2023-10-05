وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

وزير الخارجية الإسباني: “مونديال 2030” سيبني جسورا وسينهض بقيم الرياضة

2023-10-05 / 14:16
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هبة بريس

أكد الوزير الإسباني المؤقت للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، أن مونديال 2030، والذي تم فيه اعتماد ملف المغرب- إسبانيا-البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم، “سيبني جسورا بين الدول والحضارات وينهض بقيم الرياضة”.

وكتب السيد ألباريس، على حسابه في موقع (إكس)، “سنستضيف مع جارتنا البرتغال والمغرب بطولة كأس العالم 2030. ومن خلال تنظيم المونديال في قارتين لأول مرة، ستعمل إسبانيا والمغرب والبرتغال على بناء الجسور والنهوض بقيم الرياضة”.

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أعلن: “يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب- إسبانيا- البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم”.

وقال جلالة الملك إن “هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى”.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.

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