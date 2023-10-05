الجامعة العربية: اختيار المغرب لتنظيم المونديال “نتيجة خبرة تنظيمية مشهودة”

هبة بريس

قال الامين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بالجامعة العربية أحمد رشيد خطابي إن اختيار المغرب بشكل مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030 هو نتيجة للإصلاحات الهيكلية والبنيات التحتية والخبرة التنظيمية المشهودة للمملكة، فضلا عن جودة بنيات الاستقال الفندقية وأصالة التقاليد المغربية .

وأبرز خطابي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الاختيار هو أيضا “علامة ثقة وتقدير للاستراتيجية المحكمة التي انتهجها المغرب على امتداد سنوات في المجال الرياضي وخاصة كرة القدم بفضل الرؤية الملكية الطموحة للنهوض بالقطاع الرياضي “.

وتابع أنه اعتراف كذلك بجدارة النموذج التنموي المغربي، وتكريس لإشعاع وانفتاح المغرب بعمقه الافريقي والعربي والمتوسطي والاطلسي ، وتجسيد لعراقة وحيوية صلاته التاريخية والثقافية مع اسبانيا والبرتغال .

ولفت إلى أن الأداء الكروي المشرف للمنتخب الوطني في مونديال قطر والروح الرياضية العالية للجمهور المغربي شكلا مصدر دعم كبير لنيل هذا الاستحقاق، مضيفا أن الاستقرار على ثلاث قارات لتنظيم هذا الحدث هو توجه قوي من الفيفا لإضفاء التنوع الجغرافي على هذه التظاهرة العالمية الكبرى وتأكيد على أهمية مد جسور التقارب البين -قاري .

وخلص رشيد خطابي إلى أن قرار الفيفا تضمن رسالة قوية لبناء مستقبل جماعي قائم على قيم الوئام والسلم والعيش المشترك في زمن أضحى فيه التنافس فوق الملاعب والحلبات الرياضية معيارا حقيقيا لتقدم الأمم .

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