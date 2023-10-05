الاتحاد الدستوري: “ممتنون لجلالة الملك ملهم الأجيال وصانع الإنجازات العظيمة”

2023-10-05 / 12:05
0
هبة بريس - الرباط

بمشاعر الفخر والاعتزاز، استقبل حزب الاتحاد الدستوري بكافة مكوناته النبأ السار والمفرح الذي زفه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله إلى الشعب المغربي باعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب- إسبانيا- البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وبهذه المناسبة، تقدم الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الدستوريات والدستوريين بأحر التهاني والتبريكات إلى الرياضي الأول وراعي الرياضة الوطنية والرياضيين، جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأيضا إلى الشعب المغربي الذي يستحق بجدارة هذه الانجازات الرياضية الكبرى والملاحم الكروية والبطولات.

وثمن الحزب هذا الانجاز الكبير الذي تحقق للأمة المغربية بفضل الإيمان الراسخ لجلالة الملك حفظه الله بأهمية الرياضة ودورها الحيوي في خدمة التنمية. كما يجدد امتنانه لجلالته، ملهم الأجيال وصانع الإنجازات العظيمة، على قرار المغرب تقديم، ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، بمعية إسبانيا والبرتغال، الذي أعلنه جلالته في رسالته بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي منحت لجلالته في 14 مارس 2023 بكيغالي.

وأكد الحزب على أن هذا القرار التاريخي الصادر عن “الفيفا” يمثل إشادة واضحة بالتقدم الكبير الذي شهدتها كرة القدم والرياضة المغربية عموما، وبالمجهودات الاستثنائية التي بذلها جلالة الملك من أجل النهوض بهذا القطاع وتطويره.

ورأى الحزب في هذا القرار أيضا اعترافا صريحا من المجتمع الدولي بالمكانة المرموقة والبارزة التي يتمتع بها المغرب باعتباره بلد عريق ذو جذور متأصلة في التاريخ، وهو أيضا تقدير للنجاحات الرياضية التي حققتها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة بعد الانجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه أسود الأطلس بعد تأهلهم إلى المربع الذهبي لمونديال قطر 2022.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقنيو الغابات بالمغرب يرفعون سيف التحدي في وجه مصلحة الموارد البشرية

تقنيو الغابات بالمغرب يرفعون سيف التحدي في وجه مصلحة…

2023-10-05 / 12:33
Photo of نساء جمعية الزيان في بمبادرة إنسانية لفائدة المتضررين من الزلزال

نساء جمعية الزيان في بمبادرة إنسانية لفائدة المتضررين من…

2023-10-05 / 11:24
Photo of اعتقال شخص متلبس بانتحال صفة أمني داخل محكمة القنيطرة

اعتقال شخص متلبس بانتحال صفة أمني داخل محكمة القنيطرة

2023-10-05 / 10:55
Photo of الاتحاد الاشتراكي: تنظيم “مونديال 2030” إنجاز عظيم

الاتحاد الاشتراكي: تنظيم “مونديال 2030” إنجاز عظيم

2023-10-05 / 10:21
Photo of تنظيم عملية واسعة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية لفائدة ساكنة تارودانت

تنظيم عملية واسعة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية لفائدة ساكنة…

2023-10-05 / 09:34
Photo of أسرة التعليم تُعلن الإضراب في يوم عيدها العالمي

أسرة التعليم تُعلن الإضراب في يوم عيدها العالمي

2023-10-05 / 09:18
Photo of طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-10-05 / 09:05
Photo of هل منعت السلطات الناشط عبد اللطيف حماموشي من السفر ؟

هل منعت السلطات الناشط عبد اللطيف حماموشي من السفر…

2023-10-04 / 23:00
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 234 مرشحا للهجرة غير الشرعية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 234 مرشحا للهجرة غير…

2023-10-04 / 22:46
Photo of خطير…إصابة 16مريض بضعف في البصر إثر تلقيهم حقنا بمستشفى 20 غشت

خطير…إصابة 16مريض بضعف في البصر إثر تلقيهم حقنا بمستشفى…

2023-10-04 / 21:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق