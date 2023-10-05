الاتحاد الدستوري: “ممتنون لجلالة الملك ملهم الأجيال وصانع الإنجازات العظيمة”

هبة بريس - الرباط

بمشاعر الفخر والاعتزاز، استقبل حزب الاتحاد الدستوري بكافة مكوناته النبأ السار والمفرح الذي زفه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله إلى الشعب المغربي باعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب- إسبانيا- البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وبهذه المناسبة، تقدم الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الدستوريات والدستوريين بأحر التهاني والتبريكات إلى الرياضي الأول وراعي الرياضة الوطنية والرياضيين، جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأيضا إلى الشعب المغربي الذي يستحق بجدارة هذه الانجازات الرياضية الكبرى والملاحم الكروية والبطولات.

وثمن الحزب هذا الانجاز الكبير الذي تحقق للأمة المغربية بفضل الإيمان الراسخ لجلالة الملك حفظه الله بأهمية الرياضة ودورها الحيوي في خدمة التنمية. كما يجدد امتنانه لجلالته، ملهم الأجيال وصانع الإنجازات العظيمة، على قرار المغرب تقديم، ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، بمعية إسبانيا والبرتغال، الذي أعلنه جلالته في رسالته بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي منحت لجلالته في 14 مارس 2023 بكيغالي.

وأكد الحزب على أن هذا القرار التاريخي الصادر عن “الفيفا” يمثل إشادة واضحة بالتقدم الكبير الذي شهدتها كرة القدم والرياضة المغربية عموما، وبالمجهودات الاستثنائية التي بذلها جلالة الملك من أجل النهوض بهذا القطاع وتطويره.

ورأى الحزب في هذا القرار أيضا اعترافا صريحا من المجتمع الدولي بالمكانة المرموقة والبارزة التي يتمتع بها المغرب باعتباره بلد عريق ذو جذور متأصلة في التاريخ، وهو أيضا تقدير للنجاحات الرياضية التي حققتها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة بعد الانجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه أسود الأطلس بعد تأهلهم إلى المربع الذهبي لمونديال قطر 2022.

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