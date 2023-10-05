نساء جمعية الزيان في بمبادرة إنسانية لفائدة المتضررين من الزلزال

هبة بريس

تحت شعار “التضامن سبيل نحو الوحدة والسلام”، قامت جمعية الريان بزيارة إنسانية إلى مناطق “تارودانت” و “تيزي نتاست”، وهي المناطق التي تعرضت مؤخرًا للزلزال الذي خلف المئات من الضحايا.

وقامت الجمعية بإرسال 6 شاحنات كبيرة مملوءة بالمساعدات الإنسانية والموارد اللوجيستية إلى هذه المناطق في سبيل دعم الأشخاص المتضررين وتقديم يد المساعدة. و تهدف جمعية الريان أن تمتد يد العون والأمل للذين يحتاجون وبناء جسور التضامن.

وعبر أعضاء الجمعية أن هذه المبادرة “هي مثال حي على قوة الإرادة والتضامن المغربي. الثبات والتلاحم هما دائمًا الطريق إلى التغلب على التحديات. فالمغاربة يبدعون في الوحدة، يتحدون الصعاب، ويزرعون بذور السلام في قلوبهم. ومهما حلَّت التحديات، سيظل المغرب يمضي بخطى ثابتة نحو الأمام”.

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