اعتقال شخص متلبس بانتحال صفة أمني داخل محكمة القنيطرة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيه بداخل المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، وهو في حالة تلبس بانتحال صفة إطار يعمل بإحدى المؤسسات الأمنية، واستخدامها بشكل احتيالي في النصب على مجموعة من الأشخاص بدعوى التدخل لفائدتهم في قضايا معروضة على القضاء.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه بمدينة تمارة، عن حجز نسخة من شكاية في اسم الغير ومجموعة من الوثائق التعريفية وجهاز كمبيوتر، علاوة على أختام ومحررات في اسم جمعيات وإيصالات لتحويلات نقدية، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
10 تعليقات
يجب على السلطات القضائية تعمق في البحث الدقيق للوصول إلى الحقيقة ، ومعاقبة هؤلاء المفسدين والمجرمين واسترجاع أموال الشعب المنهوبة.
إنها سداجة بعض الأشخاص منتحلون صفة موظفي القطاع الأمني ويستغلونها من أجل النصب والاحتيال وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
انتحال صفة موظفي يعاقب عليها القانون لهذا يجب على السلطات القضائية ان تحكم على هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي البلاد ومعاقبة باقصى عوقبة ممكنة..
ممكن ان يكون نصاب ومجرم وانتحال صفة موظفي ولكن هذآ لا يبرر انه نزيه وشريف لأنه هناك العديد من المفسدين والمجرمين مثله يرتكبون نفس الجرائم ولا أحد يتكلم عنهم
كثر الفساد المالي والفواحش والنصب والمناكر في البلاد وحسبنا آلله ونعم الوكيل ولا حسيب ولا رقيب..
ما فائدة الاعتقال إن لم يطبق القانون في وجه هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي البلاد.
ما دمت في المغرب فلا تستغرب كل شي متوقع في هذا الوطن من نصابين ومفسدين ولا أحد يحرك ساكنا ويحاسبهم على افعالهم.
يجب فتح تحقيق جدي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذالك..
نطلب النزاهة والشفافية وروح معنوية من أجل محاربة هؤلاء المفسدين والمجرمين واسترجاع أموال الشعب المنهوبة من طرفه مع محاكمته بأشد عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في انتحال صفة موظفي القطاع الأمني..
القانون فوق كل شيء شكرا لكل من ساهم من أجل القبض على هذا المجرم الذي انتحل صفة موظفي أمني من أجل استغلالها في النصب والاحتيال على المواطنين ولهب اموالهم.