محلل تونسي: “الدولة العربية الإفريقية الوحيدة القادرة على تنظيم المونديال هي المغرب”

2023-10-05 / 11:07
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هبة بريس ـ رياضة

لا حديث في الصحافة العالمية سوى عن تنظيم المغرب لبطولة العالم 2030 مناصفة مع البرتغال و إسبانيا، باعتبار القيمة الكبيرة لهذا الحدث الذي يعتبر الأغلى و البطولة الأكثر مشاهدة عالميا.

نيل المغرب تنظيم الحدث العالمي اسثأتر باهتمام مختلف وسائل الإعلام بما فيها التي تمثل المنطقة المغاربية، حيث تحدثت قنوات تونس مثلا بإسهاب عن هذا الحدث الكبير.

و في هذا الصدد، قال محلل تونسي في إحدى القنوات المحلية بأن المغرب حاليا هو البلد العربي الإفريقي الوحيد القادر على تنظيم بطولة بحجم كأس العالم.

و أضاف ذات المحلل في بلاطو مباشر بقناة تونسية: “المغرب أصبح نموذجا يجب أن يحتذى به، يمشي خطوة خطوة نحو التقدم، و رغم إمكانياته المحدودة لكنه تجاوز عددا من الدول و أصبح دولة مرتاحة، وفق تعبيره، و عندها القدرة على تنظيم بطولة بقيمة المونديال”.

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‫3 تعليقات

  1. … رغم إمكانياته المحدودة. لدينا الكثير ماليس لديكم ولا الجزائر ولا… ََايها المحلل.

  2. ههههههه ،في التلفاز ،اما الواقع لم ينظموا حتى الباعة المتجولين، دولة الاشهار .
    العكر على لخنونة

  3. مجرد تساؤل.
    من ينسى “وكا وكا” لشكيرا والمناضل نيلسون مانديلا في كأس العالم 2010 !!!؟؟؟
    يبدو أن تملق ومداهنة المحلل التونسي مصدرهما حقده على الجزائر ليس إلا. لأن الحقد هو “المرض” الوحيد الذي يجعل الإنسان يفقد عقله ويجعله يتفوه بما يفوق المعقول.
    أولا: قرار الفيفا ليس نهائيا.
    ثانيا: أن كأس العالم 2030 ستنظمه ستة دول، والمغرب سينظم بعض المقابلات.
    ثالثا: قد سبق لجنوب إفريقيا تنظيم كأس العالم 2010 لوحدها، ووفقت في ذلك بامتياز واقتدار.

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