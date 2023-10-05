قطر تهنئ المغرب باستضافة مونديال 2030

2023-10-05 / 10:05
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هبة بريس

هنأت دولة قطر، المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعباً بمناسبة فوزها بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2030 كأول دولة في شمال أفريقيا وثاني دولة في العالم العربي .

وأعربت وزارة الخارجية عن ثقة دولة قطر التامة في قدرة المملكة المغربية بما تملكه من مؤهلات على تنظيم نسخة ناجحة من الحدث ، وعن أملها في أن يتوج المنتخب المغربي بالبطولة بعد عروضه القوية في النسخة الأخيرة من البطولة التي استضافتها دولة قطر .

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:

هذا وأعلن الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

ويمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.”

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