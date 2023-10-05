فرنسا: انسحاب قواتنا من النيجر سيبدأ هذا الأسبوع
هبة بريس - وكالات
أفادت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان اليوم الخميس بأن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر سيبدأ هذا الأسبوع.
وانهارت العلاقات بين النيجر وفرنسا، التي حافظت على وجود عسكري في البلاد للمساعدة في قتال المتمردين الإسلاميين، منذ استيلاء ضباط الجيش على السلطة في يوليوز.
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16 تعليقات
انتهاء سيطرة فرنسا في خيرات إفريقيا.والان جاء الوقت لمحاسبتها على ذالك..
يجب سقوط جميع العملاء التابعين للنظام الفرنسي الخبيث..
النيجر ليست مقاطعة فرنسية ستخرج ولو بعد حين واليوم انتفضت في وجه فرنسا..
بإذن الله ستعود أوروبا كلها للفقر والجوع بعد رحيلها عن قارة إفريقيا بعد أن عاشت على ثروتها لقرون ..
فرنسا عدوة الماضي و الحاضر و المستقبل وسقوطها بات قريبا..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل أنحاء العالم ..
على الإتحاد الإفريقي التحرر من الاستعمار الفرنسي الديكتاتوري الذي استغل ثروات افريقيا لعقود طويلة..
فرنسا بعد ما تخرج من أفريقيا ستصبح افقر دولة في أوروبا ..
اللهم انصر أفريقيا على فرنسا ويسقط كل الاستعمار..
فرنسا بدأت بسحب قواتها من النيجر . وهذه بداية النهاية لها ..
الناس فرحانة لخروج فرنسا من نجيريا و الغلاط و المشكل الكبير هو دخول روسيا الى افريقيا و حذاري ثم حذاري من المجموعة الاجرامية اللي قتلات الابرياء و خلات غير الخراب و الدمار في سوريا و اوكرانيا للمجريم المغتال من طرف بوتين لانه كان يريد الاطاحة به يفغيني بريغوجين رئيس شريكة فاغنر .
للاسف يقال المتل ومتل اعلا في محله يقال من شب على شيء شاب عليه وفرنسا شبت علا الاسغلال والاستعمار
فالتخرج بدون رجعة النصر للاسلام والموسلمين انشاالله
فاليدهب لي محاربة حشرة البق ببلده اللهم لا شماتة اللهم اعز الاسلام والمسلمين
فرنسا غرقت وستغرق اكتر ولن تجد من ينقدها انسحابها من النيجر افضل لها قبل اي شيء دنيا
نتمنا من ان تخرجي من العالم كله