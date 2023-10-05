فرنسا: انسحاب قواتنا من النيجر سيبدأ هذا الأسبوع

هبة بريس - وكالات

أفادت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان اليوم الخميس بأن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر سيبدأ هذا الأسبوع.

وانهارت العلاقات بين النيجر وفرنسا، التي حافظت على وجود عسكري في البلاد للمساعدة في قتال المتمردين الإسلاميين، منذ استيلاء ضباط الجيش على السلطة في يوليوز.

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