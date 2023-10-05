فرنسا: انسحاب قواتنا من النيجر سيبدأ هذا الأسبوع

2023-10-05 / 09:48
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هبة بريس - وكالات

أفادت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان اليوم الخميس بأن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر سيبدأ هذا الأسبوع.

وانهارت العلاقات بين النيجر وفرنسا، التي حافظت على وجود عسكري في البلاد للمساعدة في قتال المتمردين الإسلاميين، منذ استيلاء ضباط الجيش على السلطة في يوليوز.

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‫16 تعليقات

  4. بإذن الله ستعود أوروبا كلها للفقر والجوع بعد رحيلها عن قارة إفريقيا بعد أن عاشت على ثروتها لقرون ..

  7. على الإتحاد الإفريقي التحرر من الاستعمار الفرنسي الديكتاتوري الذي استغل ثروات افريقيا لعقود طويلة..

  11. الناس فرحانة لخروج فرنسا من نجيريا و الغلاط و المشكل الكبير هو دخول روسيا الى افريقيا و حذاري ثم حذاري من المجموعة الاجرامية اللي قتلات الابرياء و خلات غير الخراب و الدمار في سوريا و اوكرانيا للمجريم المغتال من طرف بوتين لانه كان يريد الاطاحة به يفغيني بريغوجين رئيس شريكة فاغنر .

  12. للاسف يقال المتل ومتل اعلا في محله يقال من شب على شيء شاب عليه وفرنسا شبت علا الاسغلال والاستعمار

  14. فاليدهب لي محاربة حشرة البق ببلده اللهم لا شماتة اللهم اعز الاسلام والمسلمين

  15. فرنسا غرقت وستغرق اكتر ولن تجد من ينقدها انسحابها من النيجر افضل لها قبل اي شيء دنيا

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